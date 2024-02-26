Шольц пояснив, чому Німеччина не дасть Україні ракети Taurus. Про це він розповів 26 лютого в Берліні на редакційній конференції інформаційного агенства DPA, пише «Радіо Свобода», передає НСН.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. На його думку, це може втягнути Німеччину у війну з Росією.

Я здивований, що декого навіть не зачіпає, вони навіть не думають про те, чи може те, що ми зробимо, призвести до участі у війні, – повідомив Шольц, спілкуючись із журналістами.

Він зауважив, що, на відміну від Британії та Франції, Німеччина не може забезпечити «контролю за цілями».

Крім того, він сказав про «відсутність балансу» між тим, що дійсно потрібно зараз Україні і дебатами про надання цих ракет.

Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів на різні відстані, але не цієї важливої речі (ракети Taurus — ред.) з Німеччини, – відповів Шольц

Напередодні німецький парламент Бундестаг відхилив проєкт опозиції щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну. Натомість в іншому проєкті резолюції, представленому депутатами від правлячої коаліції, уряд Німеччини закликали до постачання Україні «додатково необхідних більш далекобійних збройових систем», але ракети Taurus у ньому не згадуються.

Ще новини України і світу: Ігнат повідомив, скільки високоточних ракет залишається на озброєнні армії РФ