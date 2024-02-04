Навіщо Північна Корея передає ракети росії – пояснення військового експерта

Для масованого ракетного удару по Україні, росія використовувала ракети Південної Кореї. За словами військового експерта Олега Жданова, можливо, Китай забезпечує постачання компонентів для цих ракет. Передає НСН.

Навіщо Північна Корея передає ракети росії

Олег Жданов припустив, що Північна Корея надає ракети російській федерації ракети на вимогу Китаю.

“Тому що Північна Корея, її лідер Кім Чин Ин, заявляє, що вони готуються до війни. Віддають накази у прямому ефірі і військово-промисловому комплексу, і армії своєї країни — щоб вони готувалися до війни. Заявляє, що Північна Корея не буде уникати війни з Південною Кореєю, а буде навпаки використовувати будь-який шанс розпочати цю війну і перемогти в ній. І тут він віддає ракети і боєприпаси — мільйон снарядів вже віддав, зараз ракети віддає. Я думаю, що тільки під гарантії Китаю, що він або поставить замість них свої власні ракети, або надасть все необхідне для того, щоб відновити їх наявність в самій Північній Кореї”, — каже військовий експерт.

Жданов зазначив, що ми не можемо оцінити чи прогнозувати, скільки ракет КНДР передала чи планує передати росії.

“Можемо тільки гадати на кавовій гущі. Що стосується способу передачі, нагадаю, що у Північної Кореї є маленький спільний шматочок кордону з російською федерацією — там є залізниця. Вони можуть возити скільки завгодно. На сьогоднішній день, до речі, за даними британської розвідки, військово-технічне майно передається в основному морським шляхом. Вони завантажують на морські судна і везуть в російську федерацію”, — каже військовий експерт.

На його думку, росія, найімовірніше, випробовує корейські ракети на придатність їхнього застосування для Збройних сил.

“Якщо росія домовиться з Китаєм, то буде дана команда, і Північна Корея може дати 10-20-100 ракет — важко уявити, скільки їх”, — розповів Олег Жданов.

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