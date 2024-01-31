Як Трамп може закінчити війну за 24 години – два сценарії від військового експерта

Військовий експерт Олег Жданов озвучив в своєму відеоблозі два можливі сценарії – позитивний та негативний, якими може скористатися Дональд Трамп для завершення війни в Україні. Передає НСН.

Як Трамп може закінчити війну за 24 години

“Трамп – бізнесмен, він не політик. Він завжди намагається діяти радикально, нестандартними і нешаблонними методами, він рубає шашкою навідліг. Ліс рубають – тріски летять. Ось таким чином він вирішує питання”, – сказав він.

За висновками Жданова, можливі два розвитки подій для України у випадку повернення Трампа до президентської влади в США: один із них є негативним, а інший – позитивним.

“Негативний сценарій: Трамп дзвонить путіну, вони спілкуються і домовляються про припинення вогню. І Трамп ставить нас перед фактом, що все: треба припинити вогонь… У цьому випадку нам буде вкрай важко. Якщо путін погодиться на варіант, що він отримує все, що він завоював, і війна на цьому зупиняється. У принципі, він на такий варіант згоден сьогодні. Буде питання до Заходу: наші партнери будуть зберігати єдність у плані підтримки України або приймуть сторону США і будуть на нас тиснути”, – зазначив експерт.

Другий сценарій, за словами Жданова, передбачає відмову путіна припиняти вогонь. І такий варіант розвитку подій експерт вважає позитивним:

“Позитивний сценарій полягає у тому, що Трамп подзвонить путіну, скаже: “Закінчуй, зараз ми все вирішимо, припиняємо вогонь”. А путін скаже: “Ні, мені ще треба дійти до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей, треба ще захопити Запорізьку і Херсонську, тому що я їх включив до Конституції”… Такий варіант може Трампу не сподобається. З урахуванням його імпульсивного характеру, я думаю, що це буде рівнозначно тому, що путін його послав… Якщо путін почне качати права, Трамп може просто образитися і вирішити питання на нашу користь, давши нам все необхідне озброєння”, – додав він.

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