Комендантська година в Україні є необхідним заходом безпеки в умовах воєнного стану. У відведений законодавством час, громадянам обмежили пересування, за винятком тих, хто задіяний в конкретних завданнях на місцевості. За порушення комендантської години загрожує покарання.

Про це розповів експерт Центру політико-правових реформ Єгор Крапивін, передає НСН.

Порушення комендантської години: які штрафи у 2024 році

Під час комендантської години громадянам забороняється перебувати на вулиці та в громадських місцях. Виключення надається особам, які мають спеціальну перепустку або відповідне посвідчення.

Метою комендантської години є мінімізація цивільних осіб в публічних місцях для підвищення рівня безпеки. Це юридична підстава для перевірки документів, зупинки автомобіля, затримання тощо. Порушники несуть відповідальність за невиконання законних вимог патрулів, склад яких визначає місцева влада.

До відповідальності за ст. 185 КУпАП притягує суд за матеріалами, які складають поліцейські. Покарання — штраф у розмірі 136 до 255 грн громадські або виправні роботи або адміністративний арешт строком до 15 діб.

“До відповідальності за ст. 185 КУпАП притягує суд за матеріалами, які складають поліцейські (протокол, відео з нагрудних відеореєстраторів, показання осіб тощо). Санкція статті передбачає штраф від 136 до 255 грн, або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи від 1 до 2 місяців, або адміністративний арешт до 15 діб”, — пояснив експерт.

Чи можуть збільшити штрафи за порушення комендантської години

У грудні 2023 року Верховна Рада України не ухвалила в цілому законопроєкт № 10195, що передбачає притягнення громадян до адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. У документі пропонували штраф на громадян від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 8 500 до 17 тисяч гривень. За умови повторного правопорушення протягом року пропонували подвоїти суму штрафу, що становило б від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 17 до 34 тисяч гривень.

Для суб’єктів господарювання (бізнесу) за порушення комендантської години пропонували накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від 3000 до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 51 до 102 тисяч гривень.

16 січня 2024 року законопроєкт передано на повторне друге читання.

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