Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, скільки високоточних ракет залишається на озброєнні армії РФ

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, після масованих атак по Україні у Росії на озброєнні ще залишається близько 900 високоточних ракет.

Про це Ігнат повідомив у неділю, 28 січня, в етері національного телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на nv.ua.

«За останніми даними у них [залишилось] близько 900 ракет високоточних далекобійних», — заявив речник Повітряних сил.

Як зазначає Ігнат, росіяни під час цих атак використали майже всі ракети, які їм вдалося виготовити після минулих масованих атак.

Ігнат повідомив, скільки високоточних ракет залишається на озброєнні армії РФ

«Тому попри те, що вони виготовляють, вони і витрачають. Саме тому цифра зараз на цьому рівні залишилась», — наголосив речник Повітряних сил.

Водночас за словами Юрія Ігната, на озброєнні армії РФ також залишається велика кількість ракет зенітно-ракетного комплексу С-300, якими вони, зокрема, обстрілюють Харківщину, а також авіаційні та протикорабельні ракети.

15 грудня Ігнат також повідомляв, що на той момент у Росії залишилося близько 900 високоточних далекобійних ракет.

Раніше глава української розвідки Кирило Буданов заявляв, що за сприятливих умов на місяць росіяни можуть виготовляти до 50 ракет Х-101 і Калібр — на набір однієї ракетної атаки йде півтора-два місяці.

Під час масованих ракетних атак з 29 грудня по 23 січня окупанти випустили по Україні щонайменше 250 ракет різного типу.

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