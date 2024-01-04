Готуючи ракетний удар, росія не прив’язується до “сакральних дат” — Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росія під час планування повітряних атак не завжди орієнтується на “сакральні дати”, а намагається завдати удару несподівано. Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону, передає НСН.

Готуючи ракетний удар, росія не прив’язується до “сакральних дат”

“На підготовку до масованого обстрілу, зрозуміло, потрібен певний час, але давайте не будемо ставити якісь чіткі терміни, прив’язуватися до певних дат. Як бачимо, противник не завжди прив’язується до своїх сакральних дат, до наших дат, а б’є, щоб було несподівано для нас”, — сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, є відповідні служби, розвідка, які можуть мати певну інформацію щодо підготовки до удару, проте існують також різні фактори, зокрема погодні умови або розвіддані противника.

“Тут уже рішення (щодо повітряної атаки — ред.) ухвалюється безпосередньо напередодні. Тому вираховувати якісь дати не потрібно. Слід бути завжди насторожі, адже масована атака може статися у будь-який день”, — наголосив Ігнат.

2 січня Юрій Ігнат в ефірі телеканалу “Київ24” заявляв, що росії для підготовки нової ракетної атаки теоретично може знадобитися кілька днів.

“Для підготовки, я думаю, достатньо тих кількох днів. Спланувати, якщо у них є шаблони певні. Кожна ракета програмується, забивається її маршрут: де їй повернути направо, наліво, де піднятися і де і в який час вийти на удар. Це все програмується відповідними спеціалістами. Питання в ракетах: скільки вони собі можуть дозволити випустити наступного, наступного й наступного разу. І чи зможуть вони поповнити цей запас”, — сказав Ігнат.

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