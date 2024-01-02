Коли може бути наступна масована ракетна атака – прогноз від Ігната

Коли може бути наступна масована ракетна атака росії – свій прогноз озвучив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телеканалу “Київ24“, передає НСН.

За словами Ігната, російській Федерації може знадобитися чотири дні для того, щоб підготувати новий ракетний удар по Україні після сьогоднішньої атаки. Зараз загарбники використовують недоторканний запас своїх ракет.

З минулої подібної атаки минуло лише чотири дні. При цьому за прогнозами західних експертів такого масованого удару знову бути не може.

Для підготовки, я думаю, достатньо тих кількох днів. Спланувати, якщо у них є певні шаблони, — заявив Ігнат

Він додав, що кожну ракету програмують. Їй формують маршрут, чітко програмуючи, де повернути праворуч, ліворуч, де піднятися і де вийти на удар. Для цього є відповідні спеціалісти.

Питання у ракетах, скільки вони собі можуть дозволити випустити наступного разу. І чи зможуть вони поповнити цей запас, — розповів речник

Ігнат нагадав, що росіяни вже давно перейшли на недоторканний запас ракет. Вони продовжують це робити і зараз.

Бачимо, що багато використовували ракет типу Х повітряного базування. “Калібри” вони не використовують останнім часом, дуже мало, — уточнив він

Щодо сьогоднішньої атаки, Ігнат сказав, що вона була наймасштабнішою із застосуванням «Кинджалів».

Про це Ігнат заявив у коментарі Суспільному.

Речник Повітряних Сил уточнив, що наймасованіший за весь час війни обстріл з повітря був 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 158 цілей, з яких 5 — «Кинджали». Однак найбільше ракет «Кинджал» російська окупаційна армія застосувала саме 2 січня.

Ігнат також розповів, чи можна вважати ракету «Кинджал» гіперзвуковою.

Гіперзвуковими» ракети «Кинджал» називає Путін. Я її називаю аеробалістична. Гіперзвуковою можна назвати будь-яку, що рухається 4 000+ кілометрів на годину. Х-22, ще якусь. Це вони, росіяни, так придумали — гіперзвук. А так то це аеробалістична ракета, — пояснив полковник

Наслідки масованої ракетної атаки 2 січня

Станом на 18 год. кількість постраждалих загалом по Україні становить 129 людей. 5 людей загинуло.

Роботи з ліквідації ще тривають у столиці та Харкові.

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