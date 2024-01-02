Знищили більше 100 одиниць ворожої техніки за добу: ситуація на фронті 2 січня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот сімдесят восьму добу. Про ситуацію на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і масовану повітряну атаку сьогодні НСН розповідає, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Повітряна атака сьогодні

У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року.

Атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Основний напрямок удару – столиця України.

У першій хвилі атакували «шахедами» з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України.

Усі 35 ударних БпЛА «Shahed-136/131» було знищено протиповітряною обороною, про що повідомлялося раніше.

Уранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Із 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К.

Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.

Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу – ракет різних типів.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі:

10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 із 3 крилаті ракети «Калібр».

Загальна ситуація на фронті 2 січня

Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних, авіаційних ударів та обстрілів із реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Загалом у перший день року ворог завдав 1 ракетний та 113 авіаційних ударів, вчинив 84 обстріли із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Авіаційних ударів ворога 1 січня зазнали: Кореньок Сумської області; Петропавлівка, Кучерівка, Чернещина Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Терни, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Георгіївка, Старомайорське, Велика Новосілка Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем росіян опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Ситуація на окремих напрямках

У зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни стали на заваді 10 атакам московитів у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Протягом минулої доби відбито 4 атаки ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак – у районах Первомайського і Невельського Донецької області.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 3 атаки противника неподалік Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни і надалі продовжують заходи з розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра. Ворог, попри значні втрати, не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник вчинив тут 19 штурмових дій – вони не мали успіху.

Сили оборони України продовжують своїми активними діями завдавати російським агресорам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успіхи ЗСУ

Наша авіація протягом минулої доби завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та 1 пункт управління противника.

Орієнтовні втрати росіян минулої доби становлять: 810 окупантів, 7 танків, 13 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 53 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 35 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 360820 (+810) осіб,

танків ‒ 5990 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 11100 (+13) од,

артилерійських систем – 8531 (+49) од,

РСЗВ – 945 (+2) од,

засоби ППО ‒ 626 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6710 (+53),

крилаті ракети ‒ 1710 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11365 (+35) од,

спеціальна техніка ‒ 1284 (+7)

Дані уточнюються.

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