За скільки долетить «Кинджал» до різних областей України – карта

14 грудня після тривалої паузи ворог відновив атаки аеробалістичними ракетами. За скільки долетить «Кинджал» до різних областей України?

Про це НСН інформує з посиланням на телеграм-канал UA War Infographics, який підрахував, за скільки часу долають відстань «Кинджали».

«Кинджали» долітають до України за лічені хвилини. У вас всього кілька хвилин від початку тривоги щоб піти в укриття!, йдеться у повідомленні.

За скільки долетить «Кинджал» до різних областей України

У мережі підрахували, що «Кинджал» зможе атакувати територію України через 1,7 – 6,3 хвилини, за умови, що росіяни здійснять пуск з Липецької області.

Менше ніж за 3 хвилини ракета зможе дістатися до Харківської, Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Трохи більше ніж за три хвилини «Кинджал» може дістатися до Києва.

Близько за 4,5 хвилини ракета «Кинджал» зможе подолати відстань до Одеської, Вінницької та Хмельницької області, а до Львівської та Закарпатської – до 6,3 хвилини.

Варто наголосити, що ці розрахунки є приблизними. Експерти врахували швидкість ракети й зробили лише приблизні прогнози.

Оскільки часу на те, щоб пройти в укриття після пуску ракети, об’єктивно недостатньо, тривоги через зліт носіїв «Кинджалів» МіГ-31К оголошують заздалегідь.

Атака «Кинджалами» 14 грудня – що відомо

Удень росіяни кілька разів підіймали винищувачі МіГ-31К. Перший зліт минувся без пусків, а от вдруге і втретє – росіяни завдали ракетного удару по території України.

Під час 2 пусків ворог атакував 2 громади в Хмельницькій області. В ОВА повідомили, що під час повітряної тривоги (14:09 – 14:57) у Старокостянтинівській ОТГ відбувся вибух. Пізніше, під час наступної повітряної тривоги (15:36 – 16:15), у районі Миролюбненської ОТГ Хмельницького району також відбувся вибух.

Також під час атаки пролунали вибухи й на Київщині.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що на Хмельниччині вибухи почали лунати приблизно за 10 хвилин після того, як оголосили повітряну тривогу.

Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області у напрямку Старокостянтинова. Оголошення повітряної тривоги відбулося приблизно о 14:09, а вже за 10 хвилин, близько о 14:20, на Хмельниччині був приліт, повідомив Ігнат.

Він не став розкривати деталей, куди саме цілили росіяни, адже ворог це може використовувати у власних цілях.

На час публікації матеріалу по всій Україні оголошена повітряна тривога. Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях до відбою тривоги.

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