Випробовує долю: інший А-50 з’явився в акваторії Азовського моря

Інший А-50 з’явився в акваторії Азовського моря. Він прибув сюди, аби замінити знищеного Україною «колегу». Про це розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає НСН.

Ігнат зауважив, що ніч на 19 січня була однієї з небагатьох за минулий час без повітряних загроз. Але розслаблятися українцям не варто.

Не часто так буває, що більш-менш спокійна ніч в повітряному просторі, немає атак засобами повітряного нападу, такими як БПЛА. Це одна з небагатьох, яка була без повідомлень, — сказав Юрій Ігнат

Він наголосив, що через певне затишшя не потрібно розслаблятися, адже росіяни сьогодні вже застосовують літак радіолокаційної розвідки, який наводить на цілі .

Зараз з’явилися 5-6 повітряних цілей, зокрема в акваторії Азовського моря славнозвісний вже А-50, який випробовує свою долю, є винищувач ближче до Ростова, а також безпілотники оперативно-тактичного рівня, які відстежують обстановку, — пояснив Юрій Ігнат

За словами Ігната, А-50 т можна назвати радаром повітряного базування. Це літак, який сканує територію країни, до 600 кілометрів. Речник зазначив, що, якщо він літає і зверху, і знизу, то він бачить усі повітряні цілі на Північному, Південному та Східному напрямках. Водночас таких літаків в повітряному просторі часто працює по декілька.

Це допомагає Росії виявляти повітряні цілі будь-якого типу на території нашої держави. Інформація в реальному часі передається на той самий Іл-22, на інші пункти управління і керівництво приймає рішення щодо бойового застосування чи інших реагувань на цю ситуацію,

Нагадаємо, за даними начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, після того, як Україна знищила російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, у рф залишилось ще вісім таких літаків у хорошому стані.

Знищення А-50 – що про це відомо

Звістка облетіла весь світ

Російський літак А-50 було знищено 14 січня увечері.

Юрій Ігнат розповідав, що вперше в історії літак дальнього радіолокаційного виявлення та ще й разом із командним пунктом було блискавично знищено.

За словами речника Повітряних сил, звістка про знищення А-50 облетіла весь світ. Він наголосив, що це – дуже хороший знак і для нас, і для країн Заходу.

Ми показали, що уміло застосовуємо озброєння, можемо проводити такі операції зі знищення ворога там, де він цього не чекає, – пояснив Юрій Ігнат.

Могли загинути 11-12 членів екіпажу

В результаті збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 могли загинути до 12 російських військових льотчиків. Про це повідомляє проросійський канал Fighterbomber.

У дописі вчергове підтвердили збиття літака-локатора А-50, вартістю $500 млн, і загибель “11 або 12 пілотів”.

Варто додати, що на борту літака з комплексом працюють 10-11 операторів: командир, старший штурман наведення, два штурмани наведення, старший оператор супроводу, два оператори супроводу та бортінженери. Разом з ними на борту перебувають п’ять членів льотного екіпажу.

При цьому російський воєнкор наполягає, що обидва літаки потрапили під вогонь російської ППО.

Найстрашнішим і найнебезпечнішим ворогом для ВКС стало наше ППО. Воно завжди б’є в спину. Від нього неможливо захиститися або якось його передбачити, або врахувати – йдеться у повідомленні

У міноборони РФ досі не прокоментувало інцидент.

Був “зіркою” на параді перемоги

Збитий ЗСУ російський літак А-50 брав участь у ювілейному параді перемоги на Червоній площі у Москві 2022 року. Про це повідомляють ЗМІ

Видання «Агентство» наводить перелік членів екіпажу, які зараз вважаються «зниклими безвісти». Вказується, що серед них є командир А-50 В’ячеслав Левченко – саме він керував А-50 під час урочистого заходу у Москві.

Крім Левченка, за літаком числяться ще п’ять членів екіпажу. У цьому перелік персоналу А-50 «неповний».

У репортажах ЗМІ про ювілейний парад на Червоній площі повідомляли, що екіпаж А-50У «складається з п’яти членів льотного складу та десяти операторів «другої кабіни».

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