Ураження двох російських літаків над Азовським морем: що про це відомо

Інформація про ураження двох російських літаків над Азовським морем з’явилася у мережі ввечері 14 січня. НСН розповість, що про це відомо станом на цей момент.

У ніч із 14 на 15 січня 2024 року українські ЗМІ повідомили про удар по двох російських літаках у районі Азовського моря. Одним із перших про це написав моніторинговий канал «Миколаївський Ванек» — о 22:20.

Через 20 хвилин про те ж повідомили нардепи від «Слуги народу» Олександр Федієнко та Юрій Мисягін.

«Близько 21:00 українськими підрозділами було завдано вогневого ураження по двох літаках вкс Росії, а саме літаку А-50 ДРЛО та бомбардувальнику ІЛ-22, що знаходилися над акваторією Азовського моря. А-50 збитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував у повітрі і намагався дістатися найближчого аеродрому, проте зник з радарів, після початку пониження, в районі Керчі. UPD: ІЛ-22М», – написав Мисягін о 22:40

«РБК-Україна» опублікувала, як стверджується, радіоперехоплення переговорів пілота Іл-22 з авіадиспетчерами в Анапі та його запит на пожежників та швидку.

Пізніше інформацію почали частково підтверджувати російські військові паблики.

«Щодо Іл-18/22 ситуація вже прояснилася, борт приземлився, але там є постраждалі (характер пошкоджень та їх причина до кінця неясні). Так що про збитий ІЛ наче фейк. За А-50 достовірною інформацією про МО РФ не надходило», – написав канал Colonelcassad

Також у росіян вз’явилася версія, що Іл-22 був нібито уражений «дружнім вогнем».

«Остаточно зрозуміло, що російський Іл-22 в районі Азовського моря був вражений російським ППО, яке захищало Кримський міст», — пише канал ВЧК ОГПУ

Росіяни наголошують, наскільки серйозні для них втрати.

Офіційно в Україні та РФ інформацію не підтверджували.

Але Командувач Повітряних Сил Микола Олещук натякнув на втрати в російській авіації.

Це вам за Дніпро. Горіть у пеклі, нелюди, – написав він

Ураження двох російських літаків: що це за «пташки»

Літак Іл-22М є повітряним командним пунктом, з якого можна керувати військами під час бойових дій.

А-50 створили на базі військово-транспортного літака Іл-76 на Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексі ім. Г.М. Берієва разом із концерном «Вега». А-50 застосовують для виявлення повітряних, наземних та морських цілей, літак також може бути повітряним командним пунктом.

Нагадаємо: Сили оборони знищили три російські винищувачі Су-34 (фото)

А також ми писали: Скільки російських літаків ЗСУ приземлили за рік – СтратКом