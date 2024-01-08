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У Росії горів будинок племінника Путіна, якому раніше спалили приймальню (відео)

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У Росії горів будинок племінника Путіна, якому раніше спалили приймальню (відео)

У Росії горів будинок племінника Путіна, якому раніше спалили приймальню. Про це повідомляє ВЧК-ОГПУ, передає НСН.

ВЧК-ОГПУ публікує відео палаючого будинка Романа Путіна у Рязані. Зазначається, що власника не було вдома. В будинку знаходився його син, який не постраждав під час пожежі.

У Росії горів будинок племінника Путіна: відео

Раніше спалили приймальню племінника Путіна

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Зазначимо, що, за даними того ж ВЧК-ОГПУ, раніше невідомі розгромили та спалили громадську приймальню Романа Путіна в Уренгої. Це сталося у жовтні минулого року. Перед підпалом на стіні написали низку образливих слів.

У Росії горів будинок племінника Путіна, якому раніше спалили приймальню (відео)

У Росії горів будинок племінника Путіна, якому раніше спалили приймальню (відео)

У Росії горів будинок племінника Путіна, якому раніше спалили приймальню (відео)

У Росії горів будинок племінника Путіна, якому раніше спалили приймальню (відео)

До речі,  приймальну Путін відкрив у готелі, що належить місцевій великій паливній компанії ‘Роснефтегаз’, і на її гроші, слід вважати, – писав Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ

Племінник Путіна: що про нього відомо

Племінник Путіна

Роман Путін – це син Ігоря Путіна, двоюрідного брата діючого президента РФ. Він народився у 1977 році. Є став головою ради директорів ТОВ «Група компаній МРТ», співвласником компанії «МРТ-АВІА».

З липня по листопад 2020 року очолював партію «Народ проти корупції», у грудні 2020 року заснував та очолив партію «Росія без корупції». Висував свою кандидатуру по 214-му виборчому округу Санкт-Петербурга на парламентських виборах 2021 року, але в результаті зняв її, як він висловився, «за рекомендацією шановної мною людини». Як мінімум до 2013 року володів офшором Infinite Capital Corp, зареєстрованим на Сейшельських островах.

До речі, раніше ми розповідали: Під Москвою росіяни замерзають у своїх квартирах – гроші пішли на війну, а працівників котелень мобілізували

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