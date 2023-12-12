У Харкові горів ліфт у 9-поверхівці – всередині знайдено тіло людини (фото)

У Харкові горів ліфт у багатоповерхівці. Рятувальники, які гасили пожежу, знайшли всередині тіло людини.

Як передає НСН, про це повідомили в Головному управління ДСНС у Харківській області.

Інцидент трапився о 05:24 12 грудня в житловому 9-типоверховому будинку на вул. Сергія Грицевця.

Ліфт горів у ліфтовій шахті, вогонь поширився на площі близько 8 м².

Рятувальники виявили, що всередині ліфту, який палав, було тіло людини. Її особу, причину смерті та причину пожежі ще встановлюють.

Через сильне задимлення сходової клітини рятувальники евакуювали на свіже повітря 10 мешканців багатоповерхівки. Вже о 06:55 пожежу загасили.

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