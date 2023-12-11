У Харкові в ДТП загинуло подружжя волонтерів. Аварія трапилась у неділю, 10 грудня, на об’їзній дорозі сталась смертельна аварія, за участю двох авто.

Внаслідок зіткнення двох авто загинуло дві людини, повідомили у пресслужбі поліції Харківської області, передає НСН.

Зіштовхнулися дві цивільних автівки Skoda та Hyundai. Двоє загинули нghа місці, ще двох ушпиталено з травмами. За допомогою спеціального інструменту надзвичайники провели деблокування тіла загиблої жінки з понівеченої автівки.

Як повідомив помічник начальника Головного управління Нацполіції регіону Вячеслав Марков, загинула родина волонтерів — Артур Виноградов та його дружина Дарина, представники громадської організації «Я врятований».

«Завтра о 7 ранку Артур також планував виїжджати на евакуацію до Куп’янська. Артуру було лише 27 років, а Дарині 23. Вони так ніжно кохали один одного і чекали на дитину. Щиро співчуваю батькам загиблих. Царство Небесне», написав Марков.

З початку вторгнення вони розвозили гуманітарну допомогу та евакуювали сотні людей із найнебезпечніших районів. У момент ДТП вони везли подарунки дітям у селище Руська Лозова під Харковом.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху.

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