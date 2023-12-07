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Жахлива ДТП на Харківщині: загинули 6 людей, ще 5 травмовані
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Жахлива ДТП на Харківщині: загинули 6 людей, ще 5 травмовані

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Жахлива ДТП на Харківщині: загинули 6 людей, ще 5 травмовані
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Жахлива ДТП на Харківщині сталася 7 грудня. Тут загинули 6 людей і ще 5 отримали травми. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Біля села Новопавлівка Ізюмського району зіштовхнулись відразу 3 автомобіля: легковик, мікроавтобус та вантажівка.

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих.

Жахлива ДТП на Харківщині: загинули 6 людей, ще 5 травмовані

Усіх травмованих госпіталізовано до лікарень.

Обставини події наразі встановлюють правоохоронці.

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