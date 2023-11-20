Жахлива ДТП у Чернівцях призвела до загибелі трьох юнаків, передає НСН з посиланням на поліцію. Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини смертельної аварії.

Сьогодні, уранці, 20 листопада, по вулиці Маланчука обласного центру трапилася аварія. Унаслідок ДТП загинуло троє чернівчан. На місці події працюють співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції, ЧРУП та рятувальники.

Попередньо правоохоронці встановили, що 22-річний водій автомобіля «BMW» не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та двоє пасажирів віком 19 та 20 роки отримали травми не сумісні з життям.

Слідчі поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські наразі проводять слідчі дії з метою встановлення всіх обставин та причин аварії.

Жахлива ДТП у Чернівцях: відео

Авто на великій швидкості влетіло в дерево, усі загинули: жахлива ДТП у Чернівцях (відео)

Ще новини України: Трагедія на Житомирщині: 3-річний хлопчик випав з авто під колеса іншої машини