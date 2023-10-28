Жахлива трагедія на Житомирщині – 3-річний хлопчик випав з авто під колеса іншої машини. Про це повідомляє поліція, передає НСН.

ДТП сталася 24 жовтня близько 18:20 на 77 кілометрі автодороги Київ-Чоп, поблизу села Йосипівки Брусилівської громади. Поліція розшукує свідків події!

Попередньо, під час руху в автомобілі «Fiat» 3-річний пасажир, житель Чуднівщини, граючись, самостійно відчинив задні дверцята та випав на проїзну частину. Там на дитину здійснив наїзд невстановлений транспортний засіб та залишив місце події.

На жаль, унаслідок отриманих травм хлопчик загинув на місці події.

Всі обставини ДТП встановлюють слідчі відділу поліції №2 (м. Коростишів) Житомирського РУП у межах кримінальних проваджень, відкритих за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК та ч.3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України.

Шановні громадяни! Якщо ви стали свідками або очевидцями вказаної дорожньо-транспортної пригоди, володієте іншою інформацією, що може бути важливою для слідства, просимо звернутися до відділу поліції №2 (м. Коростишів, вул. Різдвяна, 7) або зателефонувати за номером (068) 409- 85-51 або «102», – йдеться у повідомленні поліції

Одночасно правоохоронці закликають водіїв суворо дотримуватися Правил дорожнього руху.

Обов’язково користуйтеся пасками безпеки, дітей перевозьте, використовуючи спеціальні засоби, що дозволять убезпечити їх від травмування у разі дорожніх інцидентів. Подбайте про те, щоб дверцята транспортного засобу були надійно зачинені, у разі необхідності фіксуйте їх спеціальними блокуючими пристроями. Навчайте дітей правил поведінки під час поїздок у транспорті, – закликають у поліції

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