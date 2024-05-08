Через масове ДТП у Черкасах 8 травня постраждали понад 10 осіб, серед них троє дітей. Відомо, що зіштовхнулися тролейбус та автомобіль ДСНС

ДТП у Черкасах 8 травня сталося на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної сотні. Зіштовхнулися тролейбус та автомобіль ДСНС. Багато постраждалих, серед них 3 дітей

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Суспільне Черкаси

Як розповіли очевидці, тролейбус не загальмував і внаслідок зіткнення виїхав на тротуар та проїхав ним майже квартал. На своєму шляху зніс дорожні знаки та пошкодив світлофор.

“Внаслідок пригоди сталося перекидання пожежної автоцистерни, що слідувала на місце надзвичайної події. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Обставини ДТП з’ясовують правоохоронні органи”, – розповіла речниця Головного управління ДСНС Черкаської області Ксенія Крутоус.

ДТП у Черкасах 8 травня –постраждали понад 10 людей, серед них 3 дітей

Керівник Черкаської екстреної допомоги Ігор Фесун повідомив, що попередньо відомо про чотирнадцятьох травмованих, серед яких є діти.

“Десять людей отримали травми, серед них троє дітей. Нічого критичного немає, травми у них легкі, можна сказати, тільки переляк. Наразі обстежують чотирьох працівників ДСНС”, – розповів він.

Наразі на місці автопригоди працюють поліцейські, які встановлюють обставини аварії. Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху.

Бульваром Шевченка частково обмежили рух. Водіїв просять врахувати ситуацію та, за можливості, обрати інший маршрут.

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