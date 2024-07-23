Вантажівка розчавила автомобіль з людьми – моторошна ДТП на Хмельниччині (фото)

Моторошна ДТП на Хмельниччині призвела до загибелі людей. На трасі не розминулися вантажівка і легковий автомобіль.

Про дорожньо-транспортну пригоду повідомили у поліції, передають «Новини України – НСН».

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 21 липня, близько 17:40 години на трасі «Стрий — Ізварине» поблизу с. Кудринці Хмельницького району.

Автомобіль «ЗАЗ Daewoo» під керуванням 21-річного водія зіткнувся з вантажівкою «Renault Premium», за кермом якої перебував 37-річний житель Вінницької області.

У результаті ДТП водій автомобіля «ЗАЗ Daewoo» та його 19-річна пасажирка, жителька с. Пасічна Хмельницького району, від отриманих травм загинули на місці події.

Моторошна ДТП на Хмельниччині: фото

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

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