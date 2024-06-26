19-річний водій вантажівки вбив двох жінок-пішоходів під час ДТП на Прикарпатті

19-річний водій вантажівки допустив наїзд на пішоходів. Внаслідок моторошної ДТП на Прикарпатті загинули двоє жінок.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передають «Новини України – НСН».

Моторошна ДТП на Прикарпатті – що відомо

25 червня близько 15 години на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у межах населеного пункту Устя, що у Снятинській територіальній громаді. Двоє жінок-пішоходів загинули на місці аварії.

На місце одразу були скеровані слідчо-оперативна група, слідчі та спеціалісти – криміналісти Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області.

Як встановили слідчі, 19-річний водій вантажного автомобіля «Рено Мастер», мешканець Івано-Франківська, рухався автодорогою Н-10, сполученням Стрий-Чернівці-Мамалига у напрямку Коломиї.

Надалі у межах населеного пункту Устя, водій не вибрав безпечної швидкості руху, не впоравшись із керуванням, допустив перекидання вантажівки на узбіччя дороги. Як результат здійснив наїзд на двох пішоходів.

У результаті аварії двоє жінок загинули на місці аварії. Йдеться про місцевих мешканок, 1973 та 1962 років народження.

Керманича перевірили на факт сп`яніння. Результат – тверезий.

Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту Головного управління Нацполіції в області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідчі призначили ряд експертиз.

Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, не порушувати Правила дорожнього руху:

Необхідно бути обережним на дорогах, відмовтесь від ризикованих маневрувань. Обов’язково знижуйте швидкість на поворотах та враховуйте дистанцію з іншими учасниками дорожнього руху, – йдеться у повідомленні

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