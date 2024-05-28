Серце не витримало навантаження: 52-річний Захисник помер через місяць після мобілізації на Прикарпатті

52-річний Захисник помер через місяць після мобілізації на Прикарпатті. У нього не витримало серце.

Про це повідомляють у Болехівській громаді Калуського району, передають Новини України – НСН.

52-річний Захисник помер через місяць після мобілізації на Прикарпатті

Чергова страшна втрата спіткала Болехівську громаду – помер захисник України Павлюк Степан Дмитрович. Серце бійця не витримало навантаження, – йдеться у повідомленні

Чоловік був курсантом навчальної механізованої роти навчального механізованого батальйону військової частини А1048.

Степан Павлюк був мобілізований до лав Збройних Сил України лишень місяць тому. Під час проходження військової служби стан здоровʼя чоловіка різко погіршився. Серце воїна перестало битися 26 травня 2024 року внаслідок гострої серцево-судинної недостатності.

Удома Степана не дочекалася дружина, діти, старенька мати, сестра, брат, племінники, велика родина.

Сьогодні, 28 травня, Захисника зустрінуть у рідній громаді.

Ще новини України: З якими хворобами мобілізують: повний список від ВЛК