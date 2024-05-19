Оприлюднено повний список від ВЛК, з якими хворобами мобілізують в Україні.

Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, який вносить багато нововведень для військовозобов’язаних громадян. Зокрема, змінюються критерії визначення придатності людини до проходження військової служби.

Зокрема в Україні оновився список хвороб, за наявності яких громадянина можуть призвати на службу. З якими хворобами можуть мобілізувати з 18 травня, інформують Новини України – НСН з посиланням на OBOZ.UA.

Згідно з наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у ЗСУ, змінюється ступінь придатності людини до військової служби. Усі військовозобов’язані українці мають оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП. Після цього військкомат може направити військовозобов’язаного на проходження військово-лікарської комісії для визначення ступеня придатності до служби за станом здоров’я.

За новим законодавством в Україні було скасовано статус “обмежено придатний”, тому люди з таким висновком після проходження ВЛК мають повторно пройти медкомісію. Також новий розклад хвороб містить тисячі діагнозів, і в кожній категорії захворювань можуть бути придатні до служби.

З якими хворобами мобілізують: повний список від ВЛК

Тепер військово-лікарська комісія надаватиме статус повністю придатного до служби за наявності цілої низки діагнозів:

Інфекційні та паразитарні захворювання

Придатними для проходження військової служби вважатимуться громадяни, які мають залишкові зміни після вилікованого туберкульозу різних локалізацій; хронічні вірусні гепатити з незначним порушенням функцій або порушення функції; хвороба, зумовлена ВІЛ (стабільна) або безсимптомне носійство ВІЛ, з імунною компенсацією.

Придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення медкомісія визнаватиме людей з діагнозом клінічно вилікуваного туберкульозу; хронічні вірусні гепатити з помірними порушеннями функцій; хвороба, зумовлена ВІЛ, з імунною субкомпенсацією

Новоутворення

ВЛК вважатиме придатними до військової служби людей за наявності злоякісних новоутворень лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин, інших новоутворень невизначеного або невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин і мієлодиспластичний синдром, якщо захворювання перебуває у фазі тривалої стійкої ремісії;

Діагноз, що дозволяє служити в тилу: злоякісні новоутворення всіх локалізацій – стан після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи; рак шкіри; доброякісні новоутворення всіх локалізацій – із помірними порушеннями функцій.

Хвороби крові та кровотворних органів

Тепер служити зможуть люди з діагнозами анемія, порушення зсідання крові, пурпури, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів; деякі порушення із залученням імунного механізму (всі види саркоїдозу, імунодефіцити).

Хвороби ендокринної системи, порушення харчування та обміну речовин

За наявності хвороби щитовидної залози (за винятком новоутворень); всіх типів цукрового діабету та інших порушень регуляції глюкози; порушення інших ендокринних залоз; недостатнього та надмірного харчування, порушення обміну речовин людина вважатиметься придатною до служби. Однак статус “придатний” надається у разі незначних порушень функцій чи без порушень функцій організму

Розлади психіки та поведінки

Діагнози, що дозволяють надати статут “придатний” до служби – органічні, симптоматичні психічні розлади (усі види деменцій, органічний амнестичний синдром, психічні розлади внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби; розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку). Статус “придатний” надається, якщо спостерігаються стійкі компенсації наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми;

При наявності діагнозів з помірними або легкими психічними розладами – ендогенні психози, шизофренія, шизотипічний розлад, хронічні марення, гострі та транзиторні психічні розлади, шизоафективні розлади, маніакальний епізод людину можуть відправити на службу у тил.

За наявності діагнозів невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматоформні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, ПТСР, депресивний епізод) статус “придатний” надається при легких психічних розладах з виходом у одужання.

При постановці діагнозу розумова відсталість легкого ступеня військово-лікарська комісія надаватиме статус придатного до служби у тилу.

Хвороби нервової системи

Запальні захворювання центральної нервової системи, їх наслідки – усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребетний абсцес дозволяють поставити статус “придатний”, але лише у разі незначних порушень функцій та без порушень функцій.

Статус придатного до служби в тилу при помірних порушеннях функцій дають змогу поставити хвороби центральної нервової системи; їх наслідки (системні атрофії; екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, дитячий церебральний параліч, паралітичні стани, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші).

Епізодичні та пароксизмальні розлади (епілепсія та епілептичні синдроми, епілептичний статус, мігрень, розлади сну, у тому числі апное сну) дозволяють надати людині статус “придатний” при епізодичних та пароксизмальних розладах з незначними порушеннями функцій органів та систем.

У тилу зможуть служити люди при епілепсії з поодинокими та рідкісними (судомними та безсудомними) епілептичними нападами без психічних порушень.

Хвороби системи кровообігу

За наявності діагнозів некоронарогенні хвороби серця, легеневе серце та порушення легеневого кровообігу, усі форми кардіоміопатії, порушення серцевого ритму та провідності, дегенерація (дистрофія) міокарда, пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця, наслідки хірургічних втручань щодо вроджених недостатністю статус “придатний” надається за наявності об’єктивних даних без серцевої недостатності.

За наявності діагнозів ішемічна хвороба серця (всі форми стенокардії, гострий та повторний інфаркт міокарда, їх ускладнення); хронічна ішемічна хвороба серця (атеросклеротична хвороба серця, аневризму серця, коронарної артерії, наслідки хірургічних втручань на судинах серця, імплантації штучного водія ритму та інші, що супроводжуються серцевою недостатністю) статус “придатний” надається при серцевій недостатності І стадії. У тилу зможуть служити люди із серцевою недостатністю ІІА стадії.

Хвороби органів дихання

Військово-лікарська комісія визнаватиме повністю придатним за наявності таких захворювань: поліпозні, негнійні чи гнійні синусити; парези та паралічі гортані з помірним порушенням функції голосоутворення та дихання; спастична дисфонія середньої тяжкості; хронічний декомпенсований тонзиліт; стійкий розлад барофункції вуха або приносових пазух, а також викривлення носової перетинки з порушенням носового дихання.

У разі діагнозу – хронічний бронхіт, емфізема, хронічна обструктивна хвороба легень, бронхоектатична хвороба; хвороби легень, спричинені зовнішніми агентами, пневмоконіози, хронічні пневмоніти, ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосидероз та інші дисеміновані захворювання легень; хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші хвороби органів дихання, абсцес легені та середостіння, піоторакс та інші, медкомісія надаватиме статус “придатний”, якщо є незначні порушення функції зовнішнього дихання або без порушень. У тилу зможуть служити люди із помірними порушеннями функції зовнішнього дихання.

Хвороби органів травлення

Людина буде визнана повністю придатною до служби за наявності таких хвороб та станів:

відсутність 10 і більше зубів на одній щелепі або заміна їх знімним протезом;

відсутність 8 кутових зубів на одній щелепі;

відсутність 4 кутових зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 кутових зубів на нижній щелепі з іншого боку або заміна їх знімними протезами;

відсутність 4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутність другого різця, ікла та першого малого кутового зуба поспіль, при неможливості заміни їх незнімними протезами;

множинний ускладнений карієс зубів;

пародонтит, пародонтоз генералізований та захворювання слизової порожнини рота, що не піддаються лікуванню;

щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу без порушення функцій;

хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна); хвороби апендикса; неінфекційний ентерит та коліт; інші хвороби кишечника та очеревини – без порушень функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій;

хвороби печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз); хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші) – без порушень або з незначними порушеннями функцій;

грижа пахова, стегнова, пупкова грижа, грижа черевної стінки, діафрагмальна грижа, інші та неуточнені грижі черевної порожнини – з помірними та незначними порушеннями функцій.

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

За наявності діагнозів поліартроз, коксартроз, гонартроз, інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобове ураження коліна та інших суглобів; хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилля, бурсопатії, ентезопатії, ураження плеча; остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, остеомаляція у дорослих, сповільнене зрощування перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжет, остеохондрози кісток (крім хребта) статус “придатний” надається, якщо є незначні порушення функцій.

Вроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення

Медкомісія надає статус “придатний”, якщо людина має вроджені вади розвитку органів і систем; целіакія; вроджені вади розвитку та деформації кістково-м’язової систем; хромосомні аномалії, однак, якщо діагнози не призводять до значних порушень функцій або без порушень.

Травми, отруєння

Придатними визнаватимуть українців із незначними порушеннями функцій організму за наявності таких діагнозів:

Переломи кісток черепа та обличчя, перелом склепіння черепа, кісток обличчя, верхньої та нижньої щелепи; травми носа, вуха, губи та порожнини рота; ушкодження структур слухової системи; травми ока та орбіти; травми горла, трахеї, гортані; внутрішньочерепна травма (струс, контузія, здавлення, наявність стороннього тіла, крововиливи внаслідок травми); травма зорового нерва та його провідних шляхів, інших черепних нервів; наслідки ураження центральної нервової системи від впливу зовнішніх факторів.

Також зможуть служити люди з діагнозами травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетень та периферичних нервів (переломи хребта на будь-якому рівні, перелом хребта, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвих хребця, розрив міжхребцевого ) у разі, якщо хвороба не призводить до порушення функцій організму.

За наявності діагнозів травми верхніх та нижніх кінцівок (переломи кісток, травматичне пошкодження кровоносних судин, невитягнуті металеві конструкції), переломи ребер, грудини, лопатки, ключиці, переломи кісток тазу статус “придатний” надається, якщо є незначні порушення, або вони відсутні.

Статус придатного для служби у тилу з помірними порушеннями функцій надається людям із діагнозами термічні та хімічні опіки; відмороження; тепловий та сонячний удар, вибухова травма, акубаротравма, баротравма вуха, легені, кесонна хвороба, асфіксія, ураження блискавкою, електричним струмом, вплив вібрації, джерел іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання та токсичні дії мікроорганізм особливо небезпечні інфекційні хвороби.

Інші хворобливі прояви

Розлади вегетативної нервової системи (ідіопатична периферична вегетативна невропатія (ідіопатична вегетативна недостатність – синдром Бредбері-Еглстона) з синкопальними станами; сімейна дизавтономія (Райлі-Дея); багатосистемна дегенерація, нейрогенна ортостат є стійкі помірковано виражені вегетативні розлади дозволяють надати статут придатного, якщо є помірно виражені стійкі вегетативні розлади.

У тилу будуть служити люди з такими діагнозами за стійких значно виражених вегетативних проявів.

Помірне заїкання, що робить мову недостатньо виразною, також тепер дозволяє надати статус “придатний”. Заїкуватість із захлинанням високого ступеня, що охоплює весь мовний апарат і робить мало зрозумілою; ангіотрофоневроз кінцівок І-ІІ стадії; неорганічний енурез – статус придатного для служби в тилу.

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