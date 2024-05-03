Рак не привід для «списання», а обмежено придатних з 4 травня більше немає – нові накази Міноборони

Оприлюднено нові накази Міноборони, які регулюють придатність до військової служби. Один із них скасовує категорію «обмежено придатних», а в іншому надано список хвороб, з яким можуть призвати на службу.
З 4 травня більше немає обмежено придатних
Міністерство оборони України внесло зміни до свого наказу №402, який регламентує роботу військово-лікарських комісій (ВЛК). Цей наказ набирає чинності 4 травня – одночасно з ухваленим 21 березня законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня (опубліковано документ 3 квітня).
Головною новацією документа є те, що майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВВК могла обирати між формулюваннями «непридатний» та «обмежено придатний» (а також «обмежено придатний» або «придатний»).
Також у багатьох випадках формулювання «обмежено придатний» до служби в умовах військового стану замінили на наступні: «Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони».
Людина з таким записом у військовому квитку може бути мобілізована, якщо в армії є необхідність поповнення цих підрозділів.
Чоловіки віком 18–60 років, які до цього мали статус «обмежено придатний», тепер мають знову пройти ВЛК. Це слід зробити до 4 лютого 2025 року. Медкомісія має дати лише два висновки: придатний чи непридатний. Але сама придатність буде ділитися на категорії:
- повністю придатний;
- придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;
- придатний за окремими спеціальностями (наприклад, сюди належать кандидати на вступ до ВНЗ);
- придатний до виконання специфічних завдань
Рак не привід для «списання»
Крім того, Міністерство оборони України опублікувало наказ згідно з яким визначається придатність до військової служби осіб, що мають різні хвороби.
Зокрема, згідно із новими нормами, чоловіки з легкими психічними проявами та розумовою відсталістю визнаються придатними до захисту країни.
Серед діагнозів, які не передбачають «списання» також:
- Туберкульоз: клінічно вилікуваний туберкульоз – служба в ТЦК та частинах забезпечення, “залишкові явища” після вилікуваного туберкульозу – цілком придатний;
- ВІЛ: непридатні лише ті, у кого він прогресує. Інші носії вірусу можуть або служити в тилових частинах і ТЦК, або, якщо йдеться про безсимптомні носії – на фронті;
- Рак: цілком придатні ті, хто має хворобу на стадії стійкої ремісії. З обліку знімають лише неоперабельні та тих, що мають метастази. Тих, хто прооперував первинну пухлину або вона у них “повільно прогресуюча”, можуть направити на службу в тил. Так само, якщо у них рак шкіри чи нижньої губи;
- Гепатит: До військової служби придатні особи, що мають хронічні вірусні гепатити з незначним порушенням функцій або без порушення функції
Щодо жінок: вагітні та жінки, що вже народжували, вважаються придатними до служби, якщо вагітність та післяпологовий період пройшли без ускладнень. Ускладнення дають право про відпустку чи звільнення.
Нагадаємо, раніше ми писали: Не “обмежено придатний”: чоловіків ділитимуть на 4 категорії за станом здоров’я
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