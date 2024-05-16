Вже 18 травня в Україні вступить у силу новий закон про мобілізацію. Усі військовозобов’язані повинні оновити свої дані в ТЦК. А ті, які раніше були визнані обмежено придатними, матимуть 9 місяців для того, аби повторно пройти ВЛК. І отримати вердикт: придатний чи не придатний. Стало відомо, кого не мобілізують згідно із новими правилами. Нижче – повний список хвороб, з якими звільняють від служби в армії.

Список сформовано виданням РБК-Україна з використанням тексту наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, передають Новини України – НСН.

Наприкінці квітня в Міноборони затвердили розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби.

Перелік включає захворювання органів та систем організму, за наявності яких особу можуть визнати:

придатною;

непридатною з виключенням із військового обліку;

тимчасово непридатною з переоглядом після лікування;

придатною до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

З використанням цього документу ВЛК проводитимуть медогляд військовозобов’язаних після набуття чинності нового закону про мобілізацію (18 травня 2024).

Кого не мобілізують: оновлений список хвороб, з якими звільняють від служби в армії

Інфекційні та паразитарні хвороби

До переліку входять хвороби під кодами А00-В99 за Міжнародною класифікацією хвороб.

Мова йде про кишкові інфекційні хвороби; бактеріальні зоонози; інші бактеріальні хвороби; спірохетози; орнітоз; рикетсіози; вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи; вірусні геморагічні гарячки , вірусні інфекційні хвороби з ушкодженням шкіри та слизових оболонок; інші вірусні хвороби; протозойні хвороби, гельмінтози, інфестації; носійство збудника інфекційної хвороби Z22; коронавірусна хвороба U07.1-U07.2.

У випадку, якщо вищезазначені хвороби та їх наслідки не піддаються або важко піддаються лікуванню, особу мають визнати непридатною з виключенням із військового обліку.

Також не можуть мобілізувати хворих на активний туберкульоз легенів з виділенням мікобактерій або за наявності розпаду легеневої тканини; активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації.

Непридатними до військової служби визнають хворих на хронічні форми вірусних гепатитів В, С, Д (ВГВ, ВГС, ВГД) та інші, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем. Зокрема, коли діагностована стійка цітолітична активність, виражений фіброз печінки.

Підставою для отримання статусу “непридатного” є прогресуюча хвороба, зумовлена ВІЛ, клінічна стадія ІV, з імунною декомпенсацією;

Новоутворення

Первинні (вторинні) злоякісні новоутворення всіх локалізацій за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування.

Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин, справжня поліцитемія, інші новоутворення невизначеного чи невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин, та мієлодиспластичний синдром, які швидко або повільно прогресують, зі значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями.

Доброякісні новоутворення всіх локалізацій зі значними порушеннями функцій.

Хвороби крові і кровотворних органів

Анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму, які швидко прогресують, зі значними порушеннями функцій.

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та обміну речовин

Усі хвороби щитоподібної залози, усі типи цукрового діабету та інших порушень регуляції глюкози, порушення інших ендокринних залоз, недостатнє та надмірне харчування, порушення обміну речовин усі види ожиріння, функціональна гіпербілірубінемія, ліпоматоз) зі значними порушеннями функцій.

Розлади психіки та поведінки

Тяжкі та помірно виражені стійкі психічні розлади: усі види деменцій, органічний амнестичний синдром, психічні розлади внаслідок ураження головного мозку або внаслідок соматичної хвороби; розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку.

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, опіоїдів, канабіоїдів, седативних, снодійних, кокаїну, галюциногенів, летючих розчинників, наркотичних засобів та інших) при синдромі залежності, які є різкими та стійкими.

Шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами.

Невротичні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматоформні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, ПТСР, депресивний епізод) при виражених, стійких психічних розладах з прогредієнтним перебігом.

Поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій, розлади поведінки та емоцій у підлітковому та зрілому віці, розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади, специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, розлади рухової функції, розлади, пов’язані з психологічним розвитком тощо, які є різко вираженими, із схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій.

Глибока та тяжка розумова відсталість, а також розумова відсталість помірного ступеня.

Хвороби нервової системи

Запальні хвороби центральної нервової системи. Йдеться про всі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес, якщо вони є швидко прогресуючими та значними порушеннями функцій.

Епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.

Хвороби периферичної нервової системи, які є швидко або повільно прогресуючими зі значними порушеннями функцій.

До них відносяться системні атрофії; екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, дитячий церебральний параліч, паралітичні стани, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші).

Хвороби ока та придаткового апарату

Виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах.

Хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння, дегенеративні захворювання), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (усі види катаракти), судинної оболонки; хвороби скловидного тіла та очного яблука; неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів, інші хвороби ока та його придаткового апарату, які є різко вираженими з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах.

Відшарування та розрив сітківки за будь-якої етіології на обох очах з прогресуючим зниженням зорових функцій та (або) після безуспішного хірургічного лікування.

Усі форми глаукоми у розвиненій і подальших стадіях на обох очах.

Стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії.

Короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 12,0 дптр.

Сліпота одного або обох очей, відсутність одного чи обох очних яблук.

Хвороби вуха та сосковидного відростка

Хронічний однобічний або двобічний середній отит після хірургічного лікування з неповною епідермізацією та/або з грануляціями, виділеннями, епідермальними масами, холестеатомою.

Стійкі вестибулярно-вегетативні розлади тяжкого ступеню, хвороба/синдром Меньєра.

Стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота; двобічне тяжке і глибоке (3-4 ступеня) порушення слухової функції; глухоту на одне вухо та тяжку приглухуватість на друге; двобічну прогресуючу тяжку приглухуватість; приглухуватість з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вегетативними і екстраауральними проявами.

Хвороби системи кровообігу

Некоронарогенні хвороби серця (перикарда, міокарда, ендокарда, клапанного апарату), легеневе серце і порушення легеневого кровообігу (легенева емболія, усі форми легенево-серцевої недостатності, хвороби легеневих судин), усі форми кардіоміопатії, порушення серцевого ритму та провідності, дегенерацію (дистрофію) міокарду, пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця, наслідки хірургічних втручань з приводу вроджених або набутих вад серця, що супроводжуються серцевою недостатністю із серцевою недостатністю II-Б-III стадії.

Гіпертонічні хвороби III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней.

Ішемічна хвороба серця (усі форми стенокардії, гострий та повторний інфаркт міокарда, їх ускладнення); хронічну ішемічну хворобу серця (атеросклеротична хвороба серця, аневризма серця, коронарної артерії, наслідки хірургічних втручань на судинах серця, імплантації штучного водія ритму та інші, що супроводжуються серцевою недостатністю) із серцевою недостатністю II-Б-III стадії.

Цереброваскулярні хвороби (субарахноїдальний, внутрішньошлуночковий, внутрішньочерепний (не травматичний) крововилив, транзиторні церебральні ішемічні напади і споріднені з ними синдроми, інфаркт головного мозку, інсульт (геморагічний, ішемічний), його наслідки, закупорка, стеноз, емболія, тромбоз, аневризма прецеребральних, базилярної, сонної, хребтової артерій зі значними порушеннями функцій.

Церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань зі значними порушеннями функцій.

Хвороби артерій, артеріол та капілярів (атеросклероз аорти, ниркової артерії, артерій кінцівок, генералізований атеросклероз; стеноз або аневризма, розширення або розшарування аорти та інших артерій; стенозуючий атеросклероз брахіоцефальних артерій; емболія і тромбоз аорти та інших артерій; хвороби периферичних судин (синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт); набутий артеріовенозний свищ, спадкову гемолітичну телеангіектазію, непухлинний невус зі значними порушеннями функцій.

Хвороби вен, лімфатичних судин та вузлів (флебіт, тромбофлебіт, тромбоз ворітної вени, емболія та тромбоз інших вен; варикозне розширення вен нижніх кінцівок; варикозне розширення вен стравоходу, мошонки, яєчка, тазу, постфлебітичний синдром; неспецифічний лімфаденіт, наслідки хірургічних втручань) зі значними порушеннями функцій.

Хвороби органів дихання

Стенози гортані; парези і паралічі гортані зі значним порушенням функції голосоутворення та дихання. Тяжка форма спастичної дисфонії.

Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів (хронічний бронхіт, емфізема, хронічна обструктивна хвороба легенів, бронхоектатична хвороба) зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;

Хвороби легенів, спричинені зовнішніми агентами, інтерстиціальні хвороби легень (пневмоконіози, хронічні пневмоніти, ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосидероз та інші дисеміновані захворювання легень); хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші хвороби органів дихання (абсцес легені та середостіння, піоторакс та інші) зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання.

Тяжка персистуюча бронхіальна астма.

Хвороби органів травлення

Щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), включаючи аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій.

Хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші); хвороби апендикса; неінфекційний ентерит та коліт (хвороба Крона, виразковий коліт); інші хвороби кишечнику та очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишечнику, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші) зі значними порушеннями функцій.

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій.

Хвороба печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз) зі значними порушеннями функцій.

Хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші) зі значними порушеннями функцій.

Грижа пахова, стегнова, пупкова грижа, грижа черевної стінки, діафрагмальна грижа, інші та неуточнені грижі черевної порожнини зі значними порушеннями функцій.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, пухирчатка звичайна, герпетиформний дерматит, поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз, універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).

Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини

Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини (піогенні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера) зі значними порушеннями функцій, стійкими і значними змінами.

Запальні поліартропатії (серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра, кристалічні артропатії) зі значними порушеннями функцій, стійкими і значними змінами

Системні хвороби сполучної тканини (поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасціїт тощо) зі значними порушеннями функцій, стійкими і значними змінами;

Анкілозуючий спондилоартрит зі значними порушеннями функцій, стійкими і значними змінами.

Артрози та інші ураження суглобів (поліартроз, коксартроз, гонартроз, інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів) зі значними порушеннями функцій.

Хвороби м’яких тканин (хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилків, бурсопатії, ентезопатії, ураження плеча) зі значними порушеннями функцій.

Остеопатії і хондропатії (остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, остеомаляція у дорослих, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета, юнацькі остеохондрози кісток (крім хребта), інші остеохондропатії та ураження хряща) зі значними порушеннями функцій.

Набуті деформації та дефекти пальців кисті та стопи, набуті деформації кінцівок, набута плоскостопість, фібробластичні порушення зі значними порушеннями функцій.

Двосторонні ампутаційні кукси верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні; одностороння ампутаційна кукса нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки; одностороння ампутаційна кукса верхньої та/або нижньої кінцівки на будь-якому рівні.

Хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки (кіфоз і лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії) зі значними порушеннями функцій.

Хвороби сечостатевої системи

Гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок (нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркова недостатність) зі значними порушеннями функцій.

Обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія (гідронефроз, піонефроз), вторинний пієлонефрит, сечокам’яна хвороба, інші хвороби нирки і сечоводу, зморщена, мала нирка, набута кіста нирки, цистит, хвороби сечового міхура, невенеричний уретрит, стриктуру уретри, інші хвороби уретри та сечовивідної системи зі значними порушеннями функцій.

Хвороби чоловічих статевих органів (гіперплазія простати, аденома, фіброаденома та міома простати, запальні та інші хвороби простати, гідроцеле та сперматоцеле, перекручування яєчка, орхіт та епідидиміт, чоловіча безплідність, надмірна крайня плоть, фімоз і парафімоз, лейкоплакія статевого члена, баланопостит тощо) зі значними порушеннями функцій.

Запальні хвороби органів малого тазу у жінок (сальпінгіт і оофорит, запальна хвороба матки, запальна хвороба шийки матки, інші запальні хвороби жіночих тазових органів, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви і вульви) зі значними порушеннями функцій.

Незапальні хвороби жіночих статевих органів (ендометріоз, випадіння статевих органів у жінок, уретероцеле, грижа сечового міхура, свищі, незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв’язки матки, фолікулярна кіста яєчника, кіста жовтого тіла, перекручення яєчника та фаллопієвої труби, гематосальпінкс, поліпи жіночих статевих органів, дистопія матки, ерозія та екстропіон шийки матки, дисплазія шийки матки, порушення оваріо-менструальної функції, звичний викидень, жіноча безплідність тощо) зі значними порушеннями функцій.

Вроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення

Вроджені вади розвитку: нервової системи, ока, вуха, обличчя та шиї; вади розвитку системи кровообігу; вади розвитку органів дихання; щілина губи та піднебіння; інші вроджені вади розвитку органів травлення; целіакія; вади розвитку статевих органів; вади розвитку сечової системи; вади розвитку та деформації кістково-м’язової системи; хромосомні аномалії зі значними порушеннями функцій.

Травми, отруєння

Травми голови та шиї та їх наслідки зі значними порушеннями функцій:

переломи кісток черепа та обличчя, перелом склепіння черепа, кісток обличчя, верхньої та нижньої щелепи;

травми носа, вуха, губи та ротової порожнини;

ушкодження структур слухової системи;

травми ока та орбіти;

травми горла, трахеї, гортані;

внутрішньочерепна травма (струс, контузія, здавлення, наявність чужорідного тіла, крововиливи внаслідок травми);

травма зорового нерва та його провідних шляхів, інших черепних нервів; наслідки ураження центральної нервової системи від дії зовнішніх чинників.

Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів (переломи хребта на будь-якому рівні, перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска; розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку) зі значними порушеннями функцій.

Травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, органів, розташованих позаочеревинно, органів тазу, політравма зі значними порушеннями функцій.

Травми верхніх та нижніх кінцівок (переломи кісток, травматичне пошкодження кровоносних судин, невилучені металеві конструкції), переломи ребер, грудини, лопатки, ключиці, переломи кісток тазу зі значними порушеннями функцій.

Термічні та хімічні опіки; відмороження; інші дії зовнішніх чинників (тепловий і сонячний удар, вибухова травма, акубаротравма, баротравма вуха, легені, кесонна хвороба, асфіксія, ураження блискавкою, електричним струмом, впливи вібрації, джерел іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання та токсичні дії мікроорганізмів I-II груп патогенності, особливо небезпечними інфекційними хворобами) зі значними порушеннями функцій або тяжка акубаротравма.

Отруєння лікарськими засобами, медикаментами та хімічними речовинами; токсична дія речовин немедичного призначення (токсична дія алкоголю, органічних розчинників, вуглеводнів, роз’їдаючих, дезінфікуючих засобів, газів, димів та парів, пестицидів, продуктів харчування, токсична дія від укусу тварин, плазунів, комах) зі значними порушеннями функцій.

Інші хворобливі прояви

Розлади вегетативної нервової системи (ідіопатична периферична вегетативна невропатія (ідіопатична вегетативна недостатність – синдром Бредбері-Еглстона) з синкопальними станами, багатосистемна дегенерація, нейрогенна ортостатична гіпотензія (синдром Шая-Дрейджера), які є швидко або повільно прогресуючими зі значними порушеннями функції.

Також непридатними до військової служби визнаватимуть хворих із діагнозом ангіотрофоневроз кінцівок III–IV стадії.

Ще новини України: Рак не привід для «списання», а обмежено придатних з 4 травня більше немає – нові накази Міноборони