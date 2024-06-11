Терор прифронтових областей, ворог вбив 4 цивільних за добу, поранив 24 – подробиці (фото)

Ворог обстріляв 8 прифронтових областей, за добу вбив 4 цивільних людей і ще 24 поранив. Серед поранених троє жінок-довгожительок. Їм 87, 88 і 102 роки.

Новини України – НСН з посиланням на військові адміністрації розповідає, де були обстріли і які наслідки.

Ворог обстріляв 8 прифронтових областей

Харківщина

На Харківщині за добу росіяни вбили 4 людей і ще 11 поранили.

01:19 Чугуївський р-н, Новопокровська ТГ. Внаслідок влучання у землю балістичною ракетою загинув чоловік, постраждав ще один чоловік.

18:05 смт Білий Колодязь Чугуївського району відбувся ворожий обстріл населеного пункту, внаслідок якого пошкоджено складські будівлі цивільного підприємства.

17:55 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілу горів цивільний автомобіль. Загинула одна людина.

17:35 м. Харків, Київський та Салтівський райони. Внаслідок обстрілу КАБами 1 людина загинула, 7 постраждали. Пошкоджено 35 будинків, 86 гаражів, 22 автівки.

Зазначимо, що загиблим у Харкові є чоловік, якого декілька годин діставали з-під завалів 10 червня.

09:30 Харківський р-н, Дергачівська ТГ неподалік с. Дементіївка. Внаслідок обстрілу КАБ одна людина загинула, три поранено.

Донеччина

На Донеччині росіяни поранили 7 людей.

Покровський район. У Мар’їнській громаді з артилерії обстріляні Зоряне і Єлизаветівка. У Курахівській громаді пошкоджено підприємство у Новоселидівці, обстріляні Курахове, Курахівка, Гостре і Гірник. У Покровську поранено 2 людини. Пошкоджено підприємство у Галицинівці Новогродівської громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді під вогнем Терни, Ямполівка і Зарічне. У Миколаївській громаді обстріляна промзона. У Костянтинівці поранені 5 людей, пошкоджені 16 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі і 2 інфраструктурні об’єкти.

У прокуратурі уточнюють, що 10 червня 2024 року, о 23:20, армія держави-агресора завдала авіаудару по м. Костянтинівка. За попередніми даними, ворог скинув на прифронтовий населений пункт «КАБ-500» з універсальним модулем планування й корекції.

Засіб ураження поцілив по житловому мікрорайону, де у своїх квартирах внаслідок потужної вибухової хвилі зазнали тілесних ушкоджень 5 місцевих мешканців. Чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років доставлено до лікарні. У потерпілих діагностовано черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла – усім надано кваліфіковану медичну допомогу.

Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків: в оселях вибиті вікна та шибки.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджено 4 будинки і адмінбудівлю, ще 1 будинок пошкоджено у Щербинівці.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Запоріжжя

На Запоріжжі ворог поранив 3 людей.

Двох жінок та чоловіка поранено під час атаки росіян по Пологівському району.

Впродовж доби окупанти 548 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.

Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Цвітковому та Кам’янському.

220 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку.

22 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку та Малинівку.

301 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки та Степногірська.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житла.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині двоє поранених за добу. Серед них – 87-річна жінка. Тут ворог продовжує тероризувати Нікопольщину.

За вчорашній день було тринадцять застосувань фпв-камікадзе та чотири обстріли зі ствольної артилерії. Росіяни атакували Нікополь і населені пункти Мирівської та Марганецької громад.

Вдень, внаслідок влучання фпв-камікадзе по мікроавтобусу з написом «Хліб», травмовано нікопольця 1978 року народження. Лікарі надали постраждалому необхідну допомогу.

Загалом за день понівечено один багатоповерховий та шість приватних будинків, дві господарчі споруди, адміністративна будівля, об’єкт інфраструктури, майно комунального підприємства, мікроавтобус, два легкових автомобілі, причіп та лінія електромережі.

Ввечері росіяни знову атакували Нікополь і населений пункт Марганецької громади з використанням ствольної артилерії та фпв-камікадзе.

Ранок розпочався атакою фпв-камікадзе на Нікополь – росіяни скерували шість фпв-камікадзе в різні райони міста. Понівечено три приватні будинки, господарчу споруду, об’єкт інфраструктури.

А згодом росіяни вдарили артилерією знову і поранили у Нікополі 87-річну жінку. У неї множинні осколкові ураження. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Ворожі снаряди потрощили приватні будинки, господарські споруди, парники. Зачепило лінію електропередач.

Херсонщина

На Херсонщині одна поранена людина за добу. Це 102-річна жінка у Херсоні. Зазначимо, що коли поліцейські прибули на місце обстрілу, аби допомогти їй, росіяни вдарили знову. На щастя, під час повторного удару ніхто не постраждав.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами на Херсонщтні опинилися Токарівка, Тягинка, Іванівка, Садове, Михайлівка, Берислав, Веселе, Станіслав, Новотягинка, Кізомис, Антонівка, Придніпровське, Республіканець та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади та автомобіль.

На відео нижче – місце російського обстрілу Дніпровського району Херсона. Ворожий удар прийшовся по житловому будинку. Внаслідок обстрілу вибухову травму отримала 102-річна жінка. Нині вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями тулуба й кінцівок. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Їй надається необхідна меддопомога.

Миколаївщина

Зранку, 10 червня, о 07:13 ворожих артилерійських обстрілів зазнало с. Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок чого виникла пожежа на території фермерського господарства, яка була оперативно ліквідована. Пошкоджено господарську будівлю. Постраждалих немає.

Удень, 10 червня, о 15:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Баштанський район:

Увечері, 10 червня, о 18:49 ворог здійснив ракетний удар по Горохівській громаді. Внаслідок чого виникла пожежа господарчої споруди та сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено чотири приватних домоволодіння та один автомобіль. Постраждалих немає.

Луганщина

Звільнене Невське на Луганщині було обстріляне з авіації. Також село, де ще залишаються люди, зазнало обстрілів з мінометів та артилерії – ствольної та реактивної.

Мінометний вогонь противник вів по Стельмахівці, Куземівці, Макіївці.

Сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Лебединська, Білопільська, Краснопільська та Есманьська громади.

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