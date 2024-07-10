Вантажівка і маршрутка з людьми зіткнулися у Чернівцях: 14 постраждалих, серед них діти (фото)

Вантажівка і маршрутка з людьми зіткнулися у Чернівцях. Внаслідок ДТП багато постраждалих.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на ДСНС.

Увечері 9 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в місті Чернівці на автодорозі міжнародного значення Е85 Ковель—Чернівці.

Внаслідок зіткнення двох автомобілів «Mersedes-Bens» та «VW Transporter» травмувалося 14 осіб, з них 3 дітей.

Рятувальники 3 державної пожежно-рятувальної частини за допомогою спецінструмента деблокували та врятували 3 людей, котрі опинилися затиснутими в авто «VW Transporter» .

11 потерпілих, з яких 2 — діти, госпіталізували до лікарні. Також після огляду працівниками швидкої від госпіталізації відмовилося 3 особи, з них 1 дитина.

Від Головного управління на місці події працювало 7 рятувальників, залучались 2 одиниці техніки.

Вантажівка і маршрутка з людьми зіткнулися у Чернівцях: фото

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