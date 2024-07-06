6 липня сталася масштабна ДТП на Рівненщині. Внаслідок зіткнення маршрутки з автоцистерною загинуло 14 осіб, серед них 6-річна дитина, вижила одна жінка.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на голову МВС Ігоря Клименка, головне управління ДСНС у Рівненській області.

“Жахлива ДТП на Рівненщині. Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя”, – написав Клименко.

В жахливій ДТП на Рівненщині загинуло 14 людей, серед них дитина – деталі

На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП”, – повідомив Клименко.

В ДСНС Рівненщини розповіли, що ДТП сталася поблизу села Верхів Острозької громади Рівненського району, повідомлення до рятувальників надійшло о 15:45.

“Рятувальники, що прибули на місце побачили, що ДТП сталося за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter сполученням Городище-Рівне-Старокостянтинів. За попередньою інформацією, загинуло 14 людей”, – повідомили в ДСНС.

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