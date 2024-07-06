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ДТП

Смертельна ДТП у Львівській області – що відомо

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Журналіст
Смертельна ДТП у Львівській області - що відомо

6 липня сталася смертельна ДТП у Львівській області. Внаслідок аварії загинула жінка. Що відомо.

У Львівській області сталася аварія на автодорозі “Київ — Чоп”. Внаслідок ДТПї загинула 38-річна жінка.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Львівській області у суботу, 6 липня, передають “Новини України – НСН”.

У поліції зазначили, що зіткнення автомобілів сталося 5 липня близько 16:00.

“Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковий автомобіль “Шевроле Круз”, яким керувала 38-річна жителька Чернігова, та вантажівка “ДАФ” під керуванням мешканця Рівненської області віком 30 років”, — йдеться у повідомленні..

Смертельна ДТП у Львівській області – що відомо

Смертельна ДТП у Львівській області - що відомо

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Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події. Двоє пасажирів її авто — діти віком 4 та 8 років — були доставлені до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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