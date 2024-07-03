Українцям розповіли, коли можуть запровадити обов’язковий техогляд автомобілів і кому потрібно буде його проходити.

За підсумками зустрічі представників Головного сервісного центру МВС України із представниками Асоціації технічної безпеки Німеччини.стало відомо, що в Україні не відмовилися від планів щодо впровадження обов’язкового техогляду всіх легкових авто.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Про те, що в Україні хочуть знову запровадити обов’язковий технічний огляд для всіх легкових автомобілів, стало відомо ще восени 2020 року. Тоді про це розповів Владислав Криклій, який на той час обіймав посаду міністра інфраструктури України.

За його словами, запровадження обов’язкового ТО в Україні передбачено угодами із Євросоюзом. Але деякі чиновники згодом стверджували, що угода з ЄС не передбачає запровадження в Україні обов’язкового технічного огляду всіх легкових автомобілів. Він буде потрібен лише для машин, які їдуть до країн ЄС.

Міністерство інфраструктури ще у 2020 році розробило законопроєкт щодо запровадження обов’язкового ТО для всіх автомобілів. У 2021 році його винесли на громадське обговорення. Очікувалося, що народні депутати швидко ухвалять документ, а власникам легкових автомобілів доведеться вже з 2022 року проходити обов’язковий технічний огляд. Але цього так і не сталося.

Відповідний законопроєкт не встигли навіть зареєструвати у Верховній Раді. Мабуть, цьому завадило повномасштабне вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року.

Техогляд автомобілів в Україні – кому і коли потрібно буде його проходити

Але український уряд, певне, не відмовився від цієї ідеї. Про це свідчать, наприклад, консультації представників Головного сервісного центру МВС України із представниками Асоціації технічної безпеки Німеччини. Ця робоча зустріч відбулася у березні 2024 року в ОАЕ.

За підсумками зустрічі сторони домовилися розпочати співпрацю з метою адаптації українського законодавства до законодавства ЄС з питань технічного контролю за транспортними засобами. Було досягнуто й інших домовленостей.

Під час війни з росією зрозуміло, що навряд чи в Україні вводитимуть обов’язковий техогляд автомобілів. А ось після перемоги над РФ ця ідея знову стане актуальною.

Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні можуть запровадити технічний огляд автомобілів за стандартом Асоціації технічної безпеки Німеччини. TÜV перевіряє та тестує ТЗ, щоб переконатися, що вони відповідають правилам та стандартам. Перевірка TÜV гарантує, що автомобіль безпечний для водіння та відповідає стандартам ФРН.

Як відомо, у законопроєкті, розробленому Міністерством інфраструктури, йдеться про те, що технічний стан автомобілів мають перевіряти через 4 роки після реєстрації, а потім кожні 2 роки. Техогляд зобов’язані проходити нові власники машин протягом 10 днів після перереєстрації та після ДТП, якщо пошкоджені елементи, які впливають на безпеку. Для порушників передбачено штраф у розмірі 1700 грн, а за повторне таке правопорушення протягом року – позбавлення посвідчення водія.

Джерело: today.ua.

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