Кому не потрібно проходити ВЛК – уряд визначив дві категорії

Кабінет Міністрів прийняв постанову, що призовникам до 25 років та особам, яких бронюють від мобілізації, не потрібно проходити ВЛК.

Про це йдеться в урядовій постанові №675,. передають Новини України – НСН.

Так, згідно з постановою, під час діі воєнного стану призовників, які ще не досягли 25 років, можуть направити на ВЛК для проходження медичного огляду лише якщо вони добровільно пішли на військову службу.

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В іншому разі військовозобов’язаних до 25 ркоів на ВЛК направляти не будуть.

Крім того, постановою визначено, що процедура надання відстрочки від призову під час мобілізації у зв’язку з бронюванням також не передбачає направлення на військово-лікарську комісію.

Раніше ми розповідали, що Кабмін підтримав постанову про цифровізацію бронювання військовозобов’язаних. Така послуга з’явиться в «Дії». Це рішення зменшить корупційні ризики у процесі.

На першому етапі забронювати своїх працівників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що орієнтовно послугу запустять на початку липня та додав, що незабаром проводитимуть бета-тест.

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