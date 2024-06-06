Відстрочка від мобілізації надається для деяких категорій військовозобов’язаних. Якою є процедура її оформлення.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на на прес-службу Одеського обласного ТЦК та СП.

Ким ухвалюється рішення про надання відстрочки

Постанова Кабінету міністрів України №560 від 16 травня 2024 року – це єдиний документ, який конкретизує механізм розв’язання питання надання відстрочки від мобілізації.

Заяви військовозобов’язаних щодо надання відстрочки від мобілізації розглядає спеціальна комісія при районних (міських) ТЦК та СП.

Голова комісії – керівник районного (міського) ТЦК чи його відокремленого відділу.

Члени комісії – представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).

Саме ця комісія перевіряє підстави щодо надання відстрочки від призову до лав ЗСУ під час мобілізації.

Відстрочка від мобілізації – які документи і куди подавати

Які документи необхідні

Щоб отримати відстрочку від мобілізації, військовозобов’язаний повинен особисто подати в територіальний центр комплектування відповідну заяву на ім’я голови спецкомісії.

Форма заяви також затверджена постановою Кабінету міністрів України №560.

До заяви потрібно додати документи (або їхні копії), що підтверджують право особи на отримання відстрочки.

Скільки чекати рішення щодо відстрочки

Після отримання заяви від військовозобов’язаного комісія:

ретельно вивчає всі надані документи

перевіряє надану інформацію – з використанням публічних електронних реєстрів

готує запити до органів державної влади (за потреби) – задля отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку

Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, впродовж 7 днів із дати надходження. Але не пізніше ніж впродовж наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

Рішення про надання або відмову у наданні відстрочки від мобілізації схвалюється комісією на підставі розгляду отриманих документів і оформлює протоколом.

Заявника про схвалене рішення повідомляють засобами телефонного зв’язку, електронного зв’язку або поштою – не пізніше, ніж на наступний день після його схвалення.

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