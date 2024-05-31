Люди з інвалідністю звертаються до президента України Володимира Зеленського з проханням внести правку у новий закон про мобілізацію. Відповідна петиція вже набрала 50% підписів.

Про це повідомляють Новини України – НСН.

Люди з інвалідністю звернулися до Володимира Зеленського із проханням подати звернення до Кабінету міністрів щодо виправлення положень постанови №506 від 16 травня, яка регламентує виконання нового закону про мобілізацію. Про це йдеться у петиції №22/226720-еп на офіційному сайті президента України.

«Пане президенте! Питання дуже болюче та термінове! Звертаюсь до Вас від імені тисяч людей з інвалідністю ІІ групи подати офіційне звернення до уряду, щоб вони у своїй свіжій Постанові 506 від 16 травня виправили те, що прописали у роз’ясненнях до свіжого 13 абзацу», – звернулася до президента авторка петиції Валентина Войтенко.

Войтенко зазначила, що в 13 абзаці (пункт 13 статті 23) нового закону (№3633-lX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» йдеться про утримання, а не постійний догляд за особою з інвалідністю II групи. Войтенко додала, що в постанові уряду №560 є вимога надавати ще й довідку лікарсько-консультативної комісії про потребу у постійному догляді.

Люди з інвалідністю просять внести правку у закон про мобілізацію – петиція президенту

«Усі прекрасно знають, що для ІІ групи ніколи не дають постійного догляду. Ба більше, в законі 3633-lX в абзаці 13 немає жодного слова про постійний догляд. Там йдеться саме про утримання. І ми не розуміємо чому уряд так цинічно познущався над особами з інвалідністю ІІ групи», – наголосила Войтенко.

Вона нагадала, як виглядє пункт 13 статті 23 (відстрочка від мобілізації) закону про мобілізацію:

«Які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна особа з-поміж військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю».

Автор петиції зазначила, що у постанові Кабміну №560 навпроти кожного абзацу з відстрочками справа є колонка «Документи, що підтверджують право на відстрочку».

«Так-от, навпроти цього 13 абзацу, у цій графі з документами, в останньому реченні прописано наступне, «та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляду (для осіб з інвалідністю ІІ групи)», – написала вона.

Валентина Войтенко просить у своїй петиції президента подати офіційне звернення до Кабінету міністрів щоб прибрали речення щодо ЛКК і постійний догляд для осіб з інвалідністю ІІ групи.

Станом на 31 травня документ вже набрав майже 12,5 тис. підписів, половину потрібних голосів.

Як відомо, народний депутат України Ігор Фріс заявив, що уряд почав безпідставно розширювати дію нового закону про мобілізацію своїми підзаконними актами. Зокрема таке порушення зафіксоване в частині права на отримання відстрочки військовозобов’язаних, які мають доглядати за рідними, що мають другу групу інвалідності.

Нардеп зазначив, що у законі про мобілізацію, який ВР ухвалила нещодавно, пункт, який визначає причини відстрочки від мобілізації, викладений чітко і зрозуміло, там немає якогось подвійного тлумачення цих норм, але Кабінет міністрів чомусь вирішив, що має право трактувати закон на свій розсуд.

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