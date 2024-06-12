Ворог поранив трьох людей, цілеспрямовано атакував FPV-дроном службовий автомобіль поліції: правоохоронці фіксують наслідки ударів

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Поліцію Херсонської області.

«Поліція зафіксувала пошкодження 25 об’єктів: багатоповерхового та 16 приватних будинків, торгівельного комплексу й семи автомобілів, в тому числі службового автомобіля поліції», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що під вогнем російських загарбників із різних видів озброєння перебували деокуповані території Бериславського та Херсонського районів. Минулої доби від ударів ворога потерпали Херсон, Токарівка, Станіслав, Зарічне, Антонівка, Новодмитрівка, Садове, Інгулець, Берислав, Тягинка, Бургунка, Монастирське, Нововоронцовка, Осокорівка, Михайлівка, Ольгівка та Львове.

Окупанти вдарили дроном типу «FPV» по автомобілю поліцейських у Нововоронцовці. Внаслідок вибуху авто знищене вщент, працівники поліції, на щастя, не постраждали. Також було пошкоджено розташований поруч торгівельний комплекс.

Окупанти дроном атакували службове авто поліцейських у Херсонській області (фото)

Ситуація у Херсонській області

Ворог завдав авіаційних ударів десятьма керованими бомбами по Тягинці, Токарівці та Зарічному, обійшлося, на щастя, без постраждалих.

З реактивних систем залпового вогню російські військові обстріляли Інгулець. Снарядами пошкоджено приватний будинок, постраждали двоє чоловіків віком 46 та 60 років, в обох травми голови.

війська рф з артилерії обстріляли Осокорівку, поранення зазнала 58-річна жінка, в якої медики діагностували контузію та посттравматичну приглухуватість.

Окупанти здійснили комбінований обстріл Станіслава із застосуванням дрону та артилерії. Боєприпаси з безпілотника скинули на вантажівку з гуманітарними наборами. На щастя, вибухівка не спрацювала, ніхто з людей не постраждав.

В Ольгівці артилерійським вогнем пошкоджено дев’ять приватних будинків.

З реактивних систем залпового вогню противник обстріляв Львове, у населеному пункті пошкоджено чотири будинки.

Дронами типу «FPV» російські військові атакували Михайлівку та Новодмитрівку, в результаті вибухів пошкоджено два приватні будинки.

росіяни вдарили по житловому кварталу в центральній частині Херсона. Через ворожу атаку пошкоджено шість автомобілів та багатоквартирний будинок.

Також загарбники поцілили дроном по мікрорайону «Корабел» та завдали артилерійського удару по Дніпровському району.

На місцях російських атак працювали всі профільні служби, які надавали допомогу постраждалим, ліквідовували та документували наслідки обстрілів.

За минулу добу поліція відреагувала на 247 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 17 проваджень за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

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