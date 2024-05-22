Відео моменту: окупанти вдарили дроном по евакуаційному авто поліції у Вовчанську – загинув правоохоронець

Про трагедію повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передають Новини України – НСН.

У Вовчанську Росія обстріляла автомобіль поліції під час евакуації. Один поліцейський загинув, ще один поранений.

По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних.

Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди, – підкреслив Міністр

Окупанти вдарили дроном по евакуаційному авто поліції у Вовчанську: відео

Вчора у Вовчанську була аналогічна ситуація – на щастя, обійшлося без загиблих

Зазначимо, що вчора, 21 травня, у Вовчанську ворожий дрон теж підірвав поліцейський автомобіль, який їхав евакуйовувати людей.

Правоохоронець отримав контузію, службове авто – розтрощене. Людей, які очікували на евакуацію, забрав з небезпечної території інший екіпаж.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко, дорогою до місцевих мешканців, які чекали на евакуацію, співробітник Вовчанського ВП ГУНП потрапив під приціл російський військових:

Окупанти вдарили дроном по службовому автомобілю. На щастя, поліцейський живий, але все ж отримав контузію. Значних пошкоджень зазнало поліцейське авто. Мирних жителів, які чекали на евакуацію, забрав інший екіпаж правоохоронців. В таких умовах ми працюємо щодня, але готові ризикувати власним життям задля порятунку людей, – сказав він

Відео наслідків атаки показав поліцейський Вовчанська Олексій Харківський, який також бере безпосередню участь в евакуації мирного населення, та закликає людей берегти своє життя й погоджуватись переїхати у безпечніше місце.

Евакуація триває і з Липецької громади

Зараз поліція евакуює цивільне населення також і з Липецької громади Харківської області.

У поліції повідомляютть, що за 21 травня працівники поліції вивезли до більш безпечного району 15 громадян.

За словами заступника начальника відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Віктора Єни, евакуація цивільного населення з Липецької громади триває.

Я вас дуже прошу не чекайте, дзвоніть на 102 і ми вам допоможемо, – звертається до громадян Віктор Єна. – Цивільні страждають від ворожих обстрілів, але чекають. А потім виїжджають. Приходиться по 5 кілометрів пішки йти, щоб з ними поговорити. Добре, коли вони погоджуються, але часто відмовляються. І тоді все марно. Поговоріть зі своїми родичами та вмовте їх зараз виїхати, перечекати.

Якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

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