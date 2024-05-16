Росіяни у Вовчанську зганяють цивільних до підвалів, почалися перші розстріли – МВС

Росіяни у Вовчанську беруть місцевих мешканців у полон, і вже почалися перші розстріли.

Про це повідомляє 16 травня голова МВС України Ігор Клименко, передають Новини України – НСН.

Росіяни у Вовчанську зганяють цивільних до підвалів

За словами Клименка, у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. До сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація – Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами.

Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів.

Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили.

Слідчі Національної поліції України у Харківської області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни.

Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей.

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