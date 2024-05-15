Ворог вже на вулицях міста: що відбувається у Вовчанську 15 травня

Про те, що відбувається у Вовчанську 15 травня, розповіли в ОСУВ “Хортиця”, міській адміністрації та поліції.

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Що відбувається у Вовчанську 15 травня

На Харківщині точаться запеклі бої: ЗСУ відійшли з певних ділянок

В районах Лук’янців та Вовчанська на Харківському напрямку продовжують точитися запеклі бої. З певних ділянок українські захисники відійшли, перемістившись на вигідніші позиції, розповів в ефірі марафону “Єдині новини” речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин.

Окупанти намагаються здобути там певну тактичну перевагу, у цих районах вони намагаються закріпитися на вигідних позиціях . Противник своїми діями намагався забезпечити сприятливі умови для подальшого просування, однак підрозділи Сил оборони не дають російським окупантам саме там закріпитися. Ми контратакуємо, завдаємо ударів з артилерії, залучена велика кількість підрозділів БпЛА. На окремих ділянка в районах Лук’янців та Вовчанська внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника задля збереження життя та здоров’я наших військових і уникнення втрат було здійснено маневри, підрозділи перемістились на більш вигідні позиції. Наразі там тривають бої, – розповів він

В цілому обстановка у смузі відповідальності ОСУВ “Хортиця” залишається загостреною. На Харківському відтинку фронту “дещо ситуацію стабілізовано”.

Наразі активні бойові дії триваю в районах тих населених пунктів, де ворог здійснює спробу закріпитись.

Армія Росії займає позиції на вулицях Вовчанська – поліція

Російські військові займають позиції на вулицях прикордонного Вовчанська Харківської області – місцевих жителів закликають евакуюватися. Про це заявив головний патрульний Вовчанського відділу поліції Олексій Харківський.

За його словами, станом на 15 травня ворог займає позиції на вулицях міста, ситуація у Вовчанську – вкрай складна.

Він зазначив, що українські правоохоронці перебувають у Вовчанську та допомагають місцевому населенню з евакуацією.

Тривають активні бої. Ми евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація у Вовчанську — вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста. Тому, люди, будь ласка, евакуюйтеся. Ми всім допомагаємо, — наголосив поліціянт

Тривають вуличні бої, у місті ще залишаються цивільні

У місті Вовчанськ Харківської області тривають вуличні бої на північних і західних околицях населеного пункту.

Про це в коментарі кореспонденту видання “Думка” сказав начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

У місті Вовчанськ ситуація вкрай важка, шосту добу противник знищує місто, завдає ударів з усієї зброї: мінометами, артилерією, РСЗВ, велика кількість авіабомб, fpv-дрони, які атакують мешканців, автомобілі, – сказав Гамбарашвілі

Начальник адміністрації додав, що останній місяць Вовчанськ був без світла, оскільки під час обстрілу росіяни пошкодили лінії електропередач.

Станом на ранок 15 травня у Вовчанську залишаються близько 300 мешканців, у громаді – близько 3,5 тисяч. На сьогодні надійшло близько 100 заявок на евакуацію. До 9 травня 2014 року в місті проживали майже 3 тисячі людей, у громаді – до 10 тисяч.

Примусова евакуація дітей із Вовчанська та прикордонних населених пунктів відбулася у серпні 2023 року.

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