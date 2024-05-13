Наступ на Харківщині: ворог кинув на Вовчанськ 5 батальйонів і окупував ще три села

Ворожий наступ на Харківщині триває. На жаль, ворог має успіхи. Жорстокі бої точаться за прикордонне місто Вовчанськ. На його захоплення росіяни кинули 5 батальйонів.

Про ситуацію на Харківському напрямку Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Генштаб ЗСУ, аналітиків DeepState, які співпрацюють з Генштабом, та на Харківську ОВА.

Наступ на Харківщині: ворог кинув на Вовчанськ 5 батальйонів

Сили оборони України ведуть бої за Вовчанськ Харківської області. Відповідне повідомлення з’явилося у ранковому зведенні Генштабу 13 травня.

Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів. На даний час ворог має тактичний успіх, – сказано в повідомленні

У Генштабі наголосили, що в цілому на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

Ведуться бойові дії на таких напрямках: Пильна – Лук’янці; Пильна – Глибоке; Пильна – Олійникове; Муром – Бугруватка.

Крім того, росіяни проводять штурмові дії на таких напрямках: Стрілеча – Глибоке; Олійникове – Глибоке; Оліникове – Лук’янці; Муром – Стариця;Плетенівка – Тихе.

Протягом минулої доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 вночі ще тривали.

У Генштабі наголосили, що сплановані заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону.

Окупував ще три села

Тим часом, вранці 13 травня аналітики DeepState повідомляють, що ворог окупував ще три села Харківщини: Мороховець, Олійникове та Зелене.

За даними аналітиків, у районі села Липці: ворог фактично зайняв населені пункти Мороховець-Олійникове-Зелене та продовжує свій рух в напрямку Липці. Тривають активні бої за Лук’янці, які ворог майже повністю окупував. Росіяни намагаються закріпитися в Глибокому, здійснюються спроби просуватися піхотою, але перебувають під постійним вогнем, зокрема, FPV-дронів Сил Оборони, що значно ускладнює пересування, але, на жаль, їх це не зупиняє.

Район н.п. Вовчанськ: противник продовжує підбиратися до міста, закріплятися на околицях для подальшого заходу в місто. Наші бійці зустрічають ворога вогнем і докладають зусилля, щоб стримати натиск. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.

Були численні повідомлення про зайняття ворогом н.п. Гатище, але інформація перебуває на уточненні. Бої тривають, – зазначають аналітики

Вони додають, що сьогодні росіяни зосередилися на спробах закріпитися на наявних рубежах для подальшого просування. Ураження з боку Сил Оборони ускладнює рух, ворог місцями перегруповується та більшу увагу зосередив на обстрілах населених пунктів, тим самим використовує можливість завести додаткові резерви.

DeepState оприлюднив оновлену мапу бойових дій в Україні.

У Харківській ОВА повідомляють, що за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 30 населених пунктів Харківщини: Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Липці, Нескучне, Стариця та інші.

Обтріли Харківщини і евакуація

18:25 с. Малі Проходи Харківський район. Внаслідок обстрілу горів будинок.

13:00 смт Дворічна внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено один приватний будинок, поранено 46-річну жінку.

10:30 с. Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу КАБ було влучання в комунальний навчальний заклад.

м. Ізюм внаслідок детонації боєприпасу поранено 69-річного чоловіка.

12 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки. Постраждали 7 людей.

За кілька днів евакуювали майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району. Кожен отримує повний супровід – від гуманітарного до юридичного. Закликаємо жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється, – йдеться у повідомленні Харківської ОВА

Так, молитовно декламуючи вірші Тараса Шевченка, евакуюються жителі Вовчанська….

Раніше ми повідомляли: Наступ на Харківщині: ворог окупував 6 населених пунктів, вийшов на околиці Вовчанська, триває евакуація (фото)

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