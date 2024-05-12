Що відбувається на Харківщині 12 травня: заяви Сирського і військових (відео)

Про те, що відбувається на Харківщині, де росія почала наступ 10 травня, багато пишуть і говорять аналітики, військові, журналісти. Офіційний коментар з цього приводу надав сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський . Він розповів про ситуацію і на інших напрямках фронту.

Ситуація на фронті залишається загостреною, – заявив Сирський, передають Новини України – НСН

Противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави.

Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено. Працює наша розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем.

Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові, – запевняє Сирський

Що відбувається на Харківщині 12 травня

Він констатує, що цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась. На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ.

Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, завдають ворогу ураження, – запевняє Сирський

Тим часом, військовий розповідає, що від міста Вовчанськ вже майже нічого не залишилося. І людей там вже практично немає…

Ще один військовий заявив про спроби ворога оточити Вовчанськ.

Почалися вуличні бої, місто оточують. Першої лінії фортифікацій і мін просто не було, – заявив командир одного з підрозділів Ярославський

Ситуація на інших напрямках

На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється. В одних районах противник має частковий успіх, в інших – Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення.

На Краматорському напрямку противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки.

Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад, – каже Сирський

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