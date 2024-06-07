15 штурмів і обстріли Нікополя, Херсона та Запоріжжя: що відбувається на Півдні

Про те, що відбувається на півдні на фронті, розповіли в ЗСУ. Ворог активізувався тут і намагається наступати. Продовжує тероризувати мирне населення Дніпропетровщини, Херсонщини та Запоріжжя.

В операційній зоні Сил оборони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів, – йдеться у повідомленні

Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Що відбувається на Півдні

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 9 штурмів. Успіху не мали.

На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив 6 безуспішних штурмів в районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій.

Вночі ворог вчергове здійснив атаку дронами-камікадзе типу “Shahed131/136”. Силами протиповітряної оборони знищено 22 дрони в небі над Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, Кіровоградщиною, Дніпропетровщиною та Запоріжжям.

Внаслідок падіння уламків збитого дрону-камікадзе на Одещині пошкоджено газогін та цивільний автомобіль.

Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 217 розвідувальних БпЛА.

На бойовому чергуванні в Азовському морі зафіксовано 11 кораблів ворожого флоту, з них 3 надводні ракетоносії спорядження яких може бути до 24 крилатих ракет типу “Калібр”.

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

ЗСУ завдають втрат ворогу

Протягом доби отримали підтвердження, про зменшення кількості особового складу противника на 145 осіб. Також ворог втратив 29 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

1 реактивна система залпового вогню “Град”;

11 гармат;

4 міномети;

7 одиниць автобронетехніки;

1 станція радіоелектронної боротьби “Гроза”;

1 БпЛА “Орлан-10”;

1 камера відеоспостереження;

3 човни.

Знищено 4 спостережні пункти, пункт управління БпЛА та дві вогневі позиції.

Окупанти продовжують терор мирного населення: обстріли Нікополя, Херсона та Запоріжжя не вщухають

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, областей, ворог застосував 295 FPV-дронів, 1 ударних БпЛА типу “Ланцет”, скинув з БпЛА різних модифікацій 288 осколкових боєприпасів.

У наслідок застосування ворогом засобів вогневого ураження по Херсону та 14 населених пунктах Херсонщини 4 цивільних поранено. Пошкоджено багатоповерхівки, понад десяток приватних будинків, торгівельний гіпермаркет, гаражне приміщення та цивільні автомобілі.

На Миколаївщині минулої доби ворожих обстрілів не зафіксовано.

На Дніпропетровщині ворог продовжує тероризувати Нікополь та Мирівську громаду. Унаслідок застосування ворогом засобів вогневого ураження поранено цивільних людей. Пошкоджено понад два десятки приватних житлових будинків, господарські споруди, сонячні панелі, лінії електропередачі та цивільні автомобілі.

На Запоріжжі під ворожим вогнем перебувало 11 населених пунктів. Унаслідок вогневого ураження пошкоджено близько десятка приватних житлових будинків. Люди не постраждали.

Ще новини України: Як оборонці Півдня відповіли на масовані обстріли Нікопольщини та інших прифронтових територій