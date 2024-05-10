Як оборонці Півдня відповіли на масовані обстріли Нікопольщини та інших прифронтових територій

Окупанти продовжують масовані обстріли Нікопольщини та інших прифронтових територій. Оборонці півдня відповідають вогнем – по місцям дислокації росіян, їх складам та техніці.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посилання на Сили оборони півдня.

Тут інформують, що, продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ворог за минулу добу застосував 352 FPV-дрони, 17 ударні БпЛА типу “Ланцет”, скинув з БпЛА різних модифікацій 279 осколкових боєприпасів. Це суттєво більше, ніж за попередню добу.

Масовані обстріли Нікопольщини та інших прифронтових територій

Вчора, 9 травня, зокрема, був дуже важкий день на Нікопольщині. Тільки у місті Нікополь – двоє загиблих і 8 поранених, серед них двоє підлітків. Обстрілами понівечено багато житла і інфраструктури: пошкоджені приватні житлові будинки, господарськи споруди, будівля благодійної організації, будівлі приватних підприємств, банк, крамниця, дошкільний навчальний заклад, цивільні автомобілі, службовий транспорт рятувальників, автомобіль швидкої допомоги, газогін, сонячні панелі та лінії електропередачі.

За даними начальника місцевої РВА, обстріли Нікопольщини стали системними. Також помітно збільшилася кількість постраждалих цивільних.

На Запоріжжі під ворожим вогнем перебувало 8 населених пунктів. Унаслідок застосування противником засобів вогневого ураження поранена цивільна особа, пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

Унаслідок застосування ворогом засобів ураження по Херсону та 14 населених пунктах Херсонщини поранена цивільна особа, пошкоджено близько трьох десятків приватних житлових будинків, господарські споруди, об’єкт критичної інфраструктури, гараж та цивільний автомобіль.

А напередодні унаслідок застосування ворогом засобів ураження по Херсону та по 13 населених пунктах Херсонщини загинула цивільна особа, ще 3 поранені, серед них 7-річна дитина. Пошкоджено адмінбудівлі, багатоповерхівки, понад пʼять десятків приватних житлових будинків, критичну та транспортну інфраструктуру, поштове відділення, спецтехніку, газогін, гаражі та цивільні автомобілі.

Також росіяни не припиняють обстріли Миколаївщини. Страждають переважно Очаків та Куцурубська громада.

Як оборонці Півдня відповіли на масовані обстріли цивільних громад

Сили оборони півдня запевняють, що надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 115 осіб. Також ворог втратив 36 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

1 реактивна система залпового вогню “Град”;

1 танк;

9 гармат;

10 одиниць авто-бронетехніки;

3 розвідувальні БпЛА;

3 ударні БпЛА;

1 комплекс відеоспостереження “Муром-М”;

6 аерофотостанцій;

1 станція радіоелектронної боротьби;

1 човен.

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