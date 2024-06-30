У ДСНС показали наслідки жахливого удару по Вільнянську, де загинуло 2 дітей і 5 дорослих

У ДСНС показали наслідки жахливого удару по Вільнянську на Запоріжжі. Тут загинули діти і дорослі.

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по місту Вільнянськ Запорізької області

У повідомленні ДСНС зазначається, що о 19:46 надзвичайники ліквідували загоряння будівель і автівок на місці ворожих ударів у місті Вільнянськ, передають «Новини України – НСН».

Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови, крім того поряд розташованих автівок, на площі 300 кв.м та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м.

Пошуково-рятувальні роботи завершено.

Попередньо, загинуло 7 людей, з них – 2 дітей та 31 особа, з них 8 дітей, травмовано.

Нагадаємо, 29 червня о 17:40 російські війська завдали ударів по центральній частині міста. Сталося загоряння декількох транспортних засобів та будівель. Пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та транспортні засоби.

На місці працювали правоохоронці, медики, парамедики та співробітники Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.

На ліквідацію наслідків обстрілу від ГУ ДСНС задіяли 50 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Жахливий удар прокоментував також увечері 29 червня начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він нагадав, що Вільнянськ – невеличке, але дуже затишне до повномасштабного вторгнення містечко Запорізької області.

Вже понад два роки Вільнянськ та його мешканці потерпають від постійних російських обстрілів. І вчорашній день, на жаль, не став виключенням…Ворог вдарив по центру міста.

Станом на вечір 29 червня, за даними Федорова, допомогу у лікарні отримало 20 осіб. В стаціонарі знаходилося 7 людей. З них 4 дорослих та 1 дитина у тяжкому стані.

Наслідки жахливого удару по Вільнянську: відео, фото

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