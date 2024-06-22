Окупанти поцілили по енергетиці України 22 червня – виникли пожежі, є постраждалі: що відомо

Вночі 22 червня ворог поцілив по енергетиці України. Були випущені ракети різних типів та дрони-камікадзе. Масштабна повітряна тривога в країні оголошувалася двічі. Що відомо про наслідки.

Стало відомо про “прильоти” у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях.

Про це розповідають Новини України – НСН.

Атака по Україні 22 червня

Відомо, що напередодні ввечері росіяни запустили по Україні щонайменше дві групи ударних безпілотників типу “Шахед”. Вони увійшли в повітряний простір країни з південного напрямку, після чого часто змінювали курс, маневрували, рухалися у бік західних та центральних областей.

Пізніше повідомлялося про злети російської стратегічної військової авіації – МіГ-31К та ще 4 бортів бомбардувальників Ту-95МС, які рухалися у бік України. Загроза щодо МіГ-31К була скасована, а стосовно Ту-95МС – лишилася.

Близько третьої ночі у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про рух швидкісних цілей над Україною у різні напрямки. Крилаті ракети ворога летіли, зокрема, у бік Києва, Луцька, Умані, Стрия, на Хмельниччину та Вінниччину. У різних регіонах працювали сили та засоби ППО.

Крім того, у небі над Україною фіксувалися дрони-камікадзе противника.Варто додати, що повітряна тривога через ворожу атаку була скасована лише о 05:06.

Вибухи та наслідки атак

Близько п’ятої ранку в місцевих пабліках писали про вибухи у Львівській області, зокрема у Стрийському районі. Також повідомлялося про проблеми зі світлом після ворожої ракетної атаки там.

«Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Варто зауважити, що перед тим в моніторингових групах писали про проблеми зі світлом після ворожої ракетної атаки в районі Стрия Львівської області.

Вранці керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко розповів про падіння ворожих збитих повітряних цілей в області. Перед тим вночі ЗМІ писалищо у Луцьку чули вибухи.

Як розповів чиновник, на світанку під час повітряної тривоги на території області працювала ППО, і тепер триває ліквідація наслідків падіння уламків. Постраждалих немає.

У Головному управлінні ДСНС України у Волинській області повідомили, що в регіоні через ворожу атаку сталися 2 пожежі – горіла господарська будівля та житловий будинок в Луцькому районі. На місці події працювали 32 чоловіка особового складу, було задіяно 6 одиниць техніки, чергові бригади служб екстреного реагування.

“Потерпілих немає, від вогню врятовано поряд розташовані житловий будинок та споруду”, – кажуть рятувальники

На Прикарпатті також тривала бойова робота із відбиття повітряної атаки. Вранці міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму Facebook розповів, що у місті через ворожу атаку є пошкодження на двох вулицях – йдеться про вулиці Берегову і Карпатську.

Він також пізніше додав, що були зафіксовані пошкодження житла та дитячого садка – там повибивало вікна. Також обійшлось без жертв.

Міський голова оприлюднив фото наслідків ворожої атаки.

В ДСНС розповіли, що в Івано-Франківську через ворожий удар по навчальному закладу сталася пожежа. Рятувальники зазначили, що на місці удару утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано.

“Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль”, – передали надзвичайники.

Окупанти поцілили по енергетиці України 22 червня – виникли пожежі, є постраждалі

В Міністерстві енергетики України у повідомленні вранці уточнили, що під час нинішньої повітряної атаки ворог знову бив по енергетиці. У відомстві поінформували, що на одному з них внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків – вони були госпіталізовані.

Як розповіли у відомстві, були атаковані об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.

“Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті”, – поінформували в міністерстві.

В Міненерго додали, що наразі наслідки уточнюються й триває їх ліквідація.

Пізніше у НЕК “Укренерго” уточнили, що було пошкоджено обладнання на об’єктах у Львівській та Запорізькій областях. В останній і постраждали двоє енергетиків.

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