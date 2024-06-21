114 дронів: на Росії заявляють про масштабну атаку – куди прилетіло і що палало (відео)

На Росії заявляють про масштабну дронову атаку цієї ночі. Там офіційно інформують, що нібито перехопили або збили аж 114 безпілотників над територією РФ і окупованого Криму. Втім, очевидно традиційно «збивали» аеродромами і нафтобазами. У мережі поширюють відео з «бавовною».

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про масовану атаку на цей момент.

Заява Міноборони РФ

Міністерство оборони РФ стверджує, що за ніч над різними регіонами країни і в окупованому Криму було перехоплено 114 українських дронів, а в Чорному морі знищено шість безекіпажних катерів.

Про не збиті дрони та загальні наслідки нальотів Міноборони країни-агресора не повідомляє нічого.

Згідно із заявою, 70 безпілотників було “перехоплено і знищено” над Кримом, 43 – над Краснодарським краєм і один – над Волгоградською областю.

Де палало на Росії цієї ночі

Місцеві жителі повідомили про вибухи в низці населених пунктів Краснодарського краю, зокрема в самому Краснодарі і в Єйську, а також у Волгоградській області і Адигеї.

Краснодарський край

У ніч проти 21 червня у низці населених пунктів Краснодарського краю РФ лунали вибухи. Відповідні відео поширили місцеві Телеграм-канали. Влада регіону повідомила про атаку безпілотників, руйнування, 6 поранених і одного загиблого.

Зокрема, вибухи чули жителі міста Єйськ, де розташований військовий аеродром. Місцева влада повідомила, що атаку безпілотників нібито було відбито. Там зазначили, що травмованих серед цивільного населення й руйнувань нібито немає.

У мережі публікують ось такі відео з Єйська.

Також вночі вибухи було чутно в Краснодарі. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що “внаслідок падіння уламків безпілотника пошкодження отримали автовокзал “Південний” та котельня поряд з ним”.

А це – відео з Краснодару.

Крім цього, місцева влада повідомила про атаку безпілотника на Ільський нафтопереробний завод, що знаходиться в Сєвєрському районі Краснодарського краю.

Оперштаб Краснодарського краю офіційно повідомляє:

У ніч з 20 на 21 червня відразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки київського режиму — Темрюкського району, Єйського і Сіверського районів. У Темрюкському районі уламки впали на гостьовий будинок у п. Хвиля. Загиблих та постраждалих немає. Постояльців готелю евакуювали. Серйозних руйнувань інфраструктури немає. На місці працюють служби екстреного реагування. Також атаку безпілотників було відбито в Єйському районі. Потерпілих із боку цивільного населення та руйнувань цивільної інфраструктури немає. На місці працюють оперативні спецслужби. Інформація уточнюється. Також в результаті роботи ППО в селищі Афіпському збиті ворожі БПЛА. Руйнувань немає

Також повідомляють про 6 постраждалих осіб внаслідок атаки.

Вночі 21 червня внаслідок масованої атаки БПЛА на регіон було зафіксовано пошкодження на будівлі автовокзалу «Південний» та котельні, розташовані в Краснодарі. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків БПЛА літакового типу постраждали 4 особи. 21 червня близько 04.00 у до служби ЄДДС Сіверського району надійшла інформація про падіння БПЛА на території Ільського НПЗ. Пошкоджено господарські споруди. Пожежа на площі 50 кв. вже ліквідували. За попередніми даними, постраждали двоє людей, – повідомив оперштаб

А згодом повідомили про одного загиблого.

Губернатор додав, що усі постраждалі та загиблий — працівники об’єктів, які потрапили під атаку.

Тим часом, на аеродромі в Єйську зафіксували кілька вогнищ пожежі, повідомляє моніторингова група ‘Кримського вітру’ з посиланням на дані супутникової зйомки.

Пожежі зафіксрвані у районі будівель біля східного кінця злітно-посадкової смуги. Ці будівлі явно належать до аеродрому, їхнє призначення невідоме.

На Афіпському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї також зафіксували пожежу моніторингові групи. Осередок пожежі знаходиться поруч із цистернами.

Афіпський НПЗ раніше вже був кілька разів атакований: 31 травня 2023 року 29 жовтня 2023 року та 2 травня 2024 року.

Волгоградська область

У Волгоградській області попередньо, приліт у районі Лукойл-Нафтопереробка. Інформація потребує підтвердження.

Адигея

На відео нижче – момент атаки по Адигеї – селище Яблоновське. Про наслідки наразі невідомо.

Атаки по окупованому Криму

Севастополь

Так званий «Губернатор» Севастополя Развожаєв заявив:

Військові відбивають ворожу атаку БПЛА. За попередньою інформацією збиті вже 4 безпілотники. У районі Монастирського шосе внаслідок падіння уламків від збитих БПЛА спалахнула трава. За оперативною інформацією Рятувальної служби – пошкоджень об’єктів немає. Ніхто з людей не постраждав

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