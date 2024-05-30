Підбираються до Кримського мосту: у Керчі вночі лунали вибухи – знищено два «Тунця» (відео)

У Керчі вночі лунали вибухи. Про це повідомляли місцеві мешканці. Так звана «влада» підтвердила атаку і навіть визнала ушкодження. Рух Кримським мостом в ніч на 30 травня перекривали.

Новини України – НСН розповідають, що відомо про «бавовну» в Криму станом на цей момент.

У Керчі вночі лунали вибухи

У ніч проти 30 травня у місті Керч у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Про це повідомили в телеграм-каналах місцеві жителі, а також представники окупаційної влади Криму.

Під час відбиття ворожої атаки по об’єктах транспортної інфраструктури міста Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми – автомобільний та залізничний – пошкоджено скління надбудов. Жертв серед моряків і цивільних немає. Після оцінки пошкоджень роботу поромної переправи буде відновлено, – написав у телеграм каналі так званий міністр транспорту Криму Микола Лукашенко

Вибухи в Керчі було чутно близько першої години ночі. Як пише російський телеграм-канал видання Astra, йшлося про близько 20 потужних вибухів.

Телеграм-канал Кримський вітер оприлюднив відео, на якому чутно звуки вибухів.

Окрім того, на пів години – від першої до пів на другу ночі – було перекрито рух автотранспорту Кримським мостом.

Зранку міністерство оборони Росії відзвітувало про те, начебто вночі “припинило низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням американських оперативно-тактичних ракет ATACMS, безпілотних літальних апаратів літакового типу та безекіпажних катерів”.

За версією міноборони РФ, засоби ППО вночі нібито збили над акваторією Азовського моря;8 оперативно-тактичних ракет. А ще 8 БПЛА перехопили над акваторією Чорного моря, поблизу узбережжя Кримського півострова.

Окрім того, російське міністерство відзвітувало про знищення двох безекіпажних катерів, які, за їхнім повідомленням, рухалися в напрямку Кримського півострова.

Знищили два «Тунця»

У Головному управлінні розвідки України повідомляють, що 30 травня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора росії у тимчасово окупованому Криму. З метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема ― літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8.

Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.

Утім нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери росії ― за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 «Тунєц», – запевняють у ГУР

Розвідка оприлюднила відео успішної операції.

Тут нагадують, що лише з початку 2024 року спецпідрозділ “Group 13” за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже знищив російські: ракетний корабель «івановєц», великий десантний корабель «цезарь куніков», корвет «сєрґєй котов», швидкісний патрульний катер «манґуст».

В свою чергу, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук прокоментував в ефірі “Ми-Україна” вибухи у тимчасово окупованому Криму, які лунали на півострові вночі 30 травня.

Ми можемо підтвердити лише свої слова, які я вже рік кажу, що військові об’єкти, які знаходяться в тимчасово окупованому Криму, будуть і надалі вибухати, – наголосив Плетенчук

Водночас він звернув увагу, що на півострові вражаються виключно військові об’єкти.

Як ви бачите, незалежно від кількості подібних новин, незалежно від кількості таких повідомлень, фактично жодного разу ми з вами не бачили якихось відео, фото з Криму, де б вони показали постраждалих цивільних, постраждалі цивільні об’єкти – школи, садочки і тому подібне. Ми бачимо, що виникають періодично хлопки та задимлення на тих об’єктах, які росіяни показати не можуть. Отже відбувається все так, як має бути, – зазначив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня

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