53 постраждалих, 2 загиблих: у Харкові завершили розбір завалів після удару КАБами

У Харкові завершили розбір завалів після удару КАБами, який стався вчора, 22 червня.

Про це повідомляють у ДСНС, передають Новини України – НСН.

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по житловій 5-поверхівці

Станом на 06:30 23 червня завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби у житловий 5-поверховий будинок. Загалом на місці події працювало 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки.

За даною аресою внаслідок влучання авіабомби загинуло 2 особи, ще 53 постраждало, з них 3 дитини.

У Харкові завершили розбір завалів після удару КАБами: фото

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