«Вона шукає маму і сестру, але вже серед мертвих»: кількість загиблих через удар по Епіцентру у Харкові зростає

Кількість загиблих через удар по Епіцентру у Харкові зростає. Ще залишаються люди, які вважаються зниклими безвісти.

Новини України – НСН розповідають, що відомо про наслідки чергового терористичного акту росії станом на ранок 26 травня.

Нагадаємо, 25 травня росія скинула дві авіабомби на гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові. В суботній день там було багато людей.

Кількість загиблих через удар по Епіцентру у Харкові зростає

Станом на ранок відомо вже по 12 загиблих, з яких десятеро залишаються неупізнаними. Кількість поранених зросла до 43 осіб.

Подробиці повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він розповів, що більше 16 годин тривала ліквідація пожежі в харківському будівельному гіпермаркеті, спричиненої прицільними ударами росії. Вогонь поширився на понад 13 тис. кв. м.

Завдяки безперервній героїчній роботі рятувальників пожежу повністю ліквідовано.

Російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими.

На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває.

Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів першої лінії закликаю здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації”.

На місці розгорнутий штаб ліквідації наслідків прильотів. Працює мобільна лабораторія ДНК.

Про те, як харків’яни шукають своїх рідних на місці трагедії, розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Зокрема він розповів про 20 річного, вся родина якої 25 травня пішла за покупками туди, де прилетіли дві авіабомби. 12-річна сестра та мама вже не відповідають на дзвінки, додому вони не повернулися. Батько був разом з ними – зараз він в лікарні з контузією. До місця події ця дівчина повернулася пізно ввечері. Вона вже здала зразки ДНК.

Ми будемо шукати її рідних, на жаль, серед загиблих, – каже Болвінов

Ще один чоловік – шукає дружину. Вони разом працювали в гіпермаркеті, він продавець, а вона керівник відділу. О восьмій ранку прийшли на роботу. Він – дивом врятувався, під час удару перебував ближче до виходу з торгового центру та не має жодних травм. А дружина в той момент якраз пішла до вбиральні і більше її не бачили. Для того, щоби зробити тест ДНК та знайти цю жінку серед обгорілих жертв вже відібрали зразки у її матері.

Дівчині на фото нижче також двадцять років, і вона розшукує свого батька. Він працював в торговому центрі, вдома на нього так і не дочекалися.

Всі ці люди тримаються стійко, незважаючи на такі страшні події. На місці також психологи поліції, вони за необхідності надають допомогу родичам жертв. Зараз головне завдання – знайти та впізнати кожного, хто загинув після жорстокої атаки. Повернути їх рідним. Наші спеціалісти працюють для цього цілодобово, – написав Сергій Болвінов

Зазначимо, що ворог учора весь день завдавав жорстоких ударів по Харкову.

Невдовзі після атаки на «Епіцентр» вдарив по Центральному парку – там, на щастя, обійшлося без постраждалих. Але згодом знову прилетіло по самісінькому центру Харкова. Внаслідок цього удару багато поранених, серед них 14-річний підліток. Станом на ранок 26 травня відомо про 25 постраждалих – одна людина вкрай важка, у неї страшні опіки. Зазнали часткового руйнування офісні будівлі та житлові будинки.

До ліквідації наслідків терору у аркові залучено майже 200 рятувальників ДСНС України та десятки одиниць техніки. На місці працюють близько 400 поліцейських.

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