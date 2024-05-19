Армія РФ вдарила по місцю літнього відпочинку на Харківщині: багато загиблих і поранених

Армія РФ вдарила по місцю літнього відпочинку у Малоданилівській громаді на Харківщині. На жаль, є загиблі і поранені люди – їх кількість зростає.

Про удар повідомляють в адміністрації Малоданилівської громади, а також у Харківській ОВА, передають Новини України – НСН.

Армія РФ вдарила по місцю літнього відпочинку на Харківщині

Росіяни влучили по місцю літнього відпочинку у Малоданилівській громаді на Харківщиніі, – повідомив очільник громади Олександр Гололобов.

Усі постраждалі люди — цивільні.

В ОВА повідомляють, що на цю хвилину відомо вже про п’ятьох загиблих.

Крім того, щонайменше 16 людей поранено від удару окупантів по Малоданилівській громаді Харківського району.

Серед поранених – фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої.

В ОВА підтвердили, що окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі.

Прокоментував обстріл і очільник МВД України Ігор Клименко.

Сьогодні вдень ворог здійснив черговий терористичний акт проти мирного населення на Харківщині, – написав він

Удари було завдано по базі відпочинку на березі водойми у Харківському районі. Станом на зараз 5 людей загинуло та 16 травмовано, з них – 8-річна дитина. Серед поранених – працівник поліції та фельдшер, які прибули на допомогу людям та отримали травми внаслідок повторного удару.

Підрозділи ДСНС та Нацполіції залучені до ліквідації наслідків обстрілу та допомоги потерпілим. Працюють психологи.

Цілеспрямоване вбивство мирних мешканців стало звичною практикою для російських загарбників. Ретельно фіксуємо кожен злочин. Кожен воєнний злочинець має отримати справедливе покарання, – додав Клименко

Також сьогодні двоє людей загинули, п’ятеро — зазнали поранень внаслідок артобстрілу РФ села Новоосинового Куп’янського району на Харківщині, повідомили в Харківській ОВА.

Російські військові обстріляли з РСЗВ чотири вулиці близько 10:00.

Атаки на Харківщину за минулу добу

11:00 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу загинула 60-річна жінка та отримали поранення дві жінки та один чоловік.

13:00 с. Українське Чугуївського району. Внаслідок обстрілу отримав поранення чоловік 60 років.

13:00 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та отримав поранення 55-річний чоловік.

13:55 с. Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок, газопровід та лінії електропередач.

14:00 с. Липці Харківського району. Через обстріли пошкоджено приватний будинок.

14:59 м. Харків. Шевченківський район. Влучання КАБ. Пошкоджено 23 приватних будинки, 3 автомобілі, 3 гаражі та лінію електромереж. Постраждало 6 осіб: двоє чоловіків 47 та 74 років, 47-річна жінка, 13-річна дівчинка та хлопець 16 років. 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

Фото наслідків обстрілу Харкова

15:12 Влучання по відкритій території на околицях Харкова. Постраждалих немає.

18:30 с. Приколотне Куп’янський район. Внаслідок обстрілу БПЛА горів будинок.

23:58 с. Руські Тишки Харківський район. Обстріл КАБ по відкритій території. Без постраждалих.

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