Росіяни вдарили КАБами по Харкову: багато поранених, понівечено 70 гаражів і 22 автівки

Росіяни вдарили КАБами по Харкову 10 червня. Тут багато поранених і руйнувань. Людей діставали з-під завалів. Кількість постраждалих постійно збільшувалася.

Станом на зараз відомо, що рятувальники витягли з-під завалів двох людей живими. Всього ж постраждалих вже 8.

Унаслідок сьогоднішнього удару КАБами по Харкову збільшилася кількість потерпілих до восьми осіб. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Також він опублікував фото наслідків удару, передають Новини України – НСН.

За словами начальника ОВА, внаслідок обстрілу керованими авіабомбами в Київському та Салтівському районах Харкова постраждали п’ятеро чоловіків та троє жінок. За даними ОВА, рятувальники витягнули з-під завалів двох людей.

За нашими даними, людей під завалами більше немає, – зазначив Синєгубов

Внаслідок удару пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.

Крім того, як зазначив очільник ОВА, під час удару не розірвався один із російських боєприпасів. Через це із будинку тимчасово відселюють людей для проведення детонації.

Росіяни вдарили КАБами по Харкову: фото

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