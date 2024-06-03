Загинув чоловік-ВПО: Росія вдарила 5 ракетами по базі відпочинку у Змієві (фото)

Росія вдарила 5 ракетами по базі відпочинку у Змієві на Харківщині, внаслідок чого є загиблий і поранені.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Харківську ОВА, прокуратуру і поліцію.

Росія вдарила ракетами по базі відпочинку у Змієві – подробиці

Окупанти після півночі завдали масованих ракетних ударів по Слобожанській громаді – щонайменше пʼять, – написав вранці начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

У прокуратурі та поліції повідомили подробиці.

За даними поліції, 3 червня вночі ворог відбувся масований ворожий ракетний обстріл м.З міїв. Окупанти завдали удари п’ятьма ракетами по базі відпочинку. Пошкоджені будинки на території бази. Загинув цивільний чоловік, 1979 р.н., ще двоє людей – 42-річний чоловік та 35-річна жінка поранені.

Прокуратура уточнює, що, за даними слідства, в ніч на 3 травня зс рф завдали ракетні удари по базі відпочинку у с. Дачне Чугуївського району. Сталась пожежа.

Загинув 45-річний чоловік, який був внутрішньо переміщеною особою з Донецької області.

Двоє людей отримали поранення: жінка 35 років та 42-річний чоловік. Поранені — співробітники бази відпочинку.

Попередньо, війська рф вдарили по населеному пункту пʼятьма ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

Фото наслідків атаки по базі відпочинку

Обстріли Харківщини за минулу добу

с. Старий Салтів. 02 червня близько 09:20 внаслідок авіаудару керованими авіабомбами пошкоджено цивільний автомобіль, отримали поранення чоловік та жінка.

с. Борівська Андріївка. 02 червня близько 10:00 відбувся ворожий обстріл керованими авіабомбами. Повністю зруйноване приватне домоволодіння. Пошкоджено три приватних будинки, отримала поранення 85-річна жінка.

м. Вовчанськ. 02 червня внаслідок обстрілу військовими рф керованими авіабомбами згорів житловий будинок, пошкоджено приватні домоволодіння.

с. Борова. 02 червня близько 19:00 внаслідок ворожого влучання БПЛА зруйновано житловий будинок. Без постраждалих.

с. Черкаські Тишки. 02 червня відбувся ворожий артобстріл. Сталося загорання господарчої споруди, без постраждалих.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про майже 20050 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Загроза обстрілів Харківщини з боку росії залишається високою. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе. Переможемо! – закликають у поліції

Ще новини України: Армія РФ вдарила по місцю літнього відпочинку на Харківщині: багато загиблих і поранених