Окупанти вдарили по місту Вільнянськ на Запоріжжі ввечері 29 червня. В результаті атаки відомо, що 6 людей загинули і ще 8 поранені.
Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Багато загиблих і поранених.
Про це повідомив голова обласної ОВА Іван Федоров, передають «Новини України – НСН».
Окупанти вдарили по місту Вільнянськ на Запоріжжі 29 червня – 6 загиблих та 8 поранених
Федоров розповів. що попередньо, вбили 6 мирних людей, поранили 8 мешканців.
Також пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.
«Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо!», – додав голова запорізької ОВА.
Удар по Вільнянську став повторним після того, як удень 29 червня в Запорізькому районі вже чули вибухи.
Тоді Федоров писав про загрозу ударів по області балістичними ракетами, а згодом у деяких районах Запоріжжя пролунали вибухи. Після цього очільник ОВА заявив, що пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Водночас люди від удару не постраждали.
Оновлено о 19.40:
Кількість загиблих у Вільнянську зросла до 7, двоє з них — діти.
Також відомо про 10 поранених.
Оновлено о 20.08:
Володимир Зеленський показав фото наслідків російської атаки у Вільнянську:
“Семеро людей, серед них дві дитини, убиті російським ракетним ударом по Запорізькій області. Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Станом на зараз відомо про одинадцятьох поранених – троє з них діти.”
Оновлено о 20.25:
У МВС України повідомили, що станом на 20:15 загинуло 7 людей, з них 2 дітей. Ще 18 осіб, серед яких 4 дітей – травмовано.
“Внаслідок влучань сталося загоряння торгових приміщень, домоволодінь та транспортних засобів. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Завдяки оперативному реагуванню ДСНС всі пожежі ліквідовані”.
Надзвичайники проводять пошуково-рятувальну операцію. Також працюють поліцейські, парамедики поліції, сапери та інші профільні служби.
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