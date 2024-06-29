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Війна

Окупанти вдарили по місту Вільнянськ на Запоріжжі 29 червня – 6 загиблих та 8 поранених (оновлено)

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Журналіст
Окупанти вдарили по місту Вільнянськ на Запоріжжі 29 червня - 6 загиблих та 8 поранених

Окупанти вдарили по місту Вільнянськ на Запоріжжі ввечері 29 червня. В результаті атаки відомо, що 6 людей загинули і ще 8 поранені.

Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Багато загиблих і поранених.

Про це повідомив голова обласної ОВА Іван Федоров, передають «Новини України – НСН».

Окупанти вдарили по місту Вільнянськ на Запоріжжі 29 червня – 6 загиблих та 8 поранених

Окупанти вдарили по місту Вільнянськ на Запоріжжі 29 червня - 6 загиблих та 8 поранених

Іван Федоров

Федоров розповів. що попередньо, вбили 6 мирних людей, поранили 8 мешканців.

Також пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.

«Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо!», – додав голова запорізької ОВА.

Удар по Вільнянську став повторним після того, як удень 29 червня в Запорізькому районі вже чули вибухи.

Тоді Федоров писав про загрозу ударів по області балістичними ракетами, а згодом у деяких районах Запоріжжя пролунали вибухи. Після цього очільник ОВА заявив, що пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Водночас люди від удару не постраждали.

Оновлено о 19.40:

Кількість загиблих у Вільнянську зросла до 7, двоє з них — діти.

Також відомо про 10 поранених.

Оновлено о 20.08:

Володимир Зеленський показав фото наслідків російської атаки у Вільнянську:

“Семеро людей, серед них дві дитини, убиті російським ракетним ударом по Запорізькій області. Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Станом на зараз відомо про одинадцятьох поранених – троє з них діти.”

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Оновлено о 20.25:

У МВС України повідомили, що станом на 20:15 загинуло 7 людей, з них 2 дітей. Ще 18 осіб, серед яких 4 дітей – травмовано.

“Внаслідок влучань сталося загоряння торгових приміщень, домоволодінь та транспортних засобів. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Завдяки оперативному реагуванню ДСНС всі пожежі ліквідовані”.

Надзвичайники проводять пошуково-рятувальну операцію. Також працюють поліцейські, парамедики поліції, сапери та інші профільні служби.

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